In regione la situazione dei contagi oggi segna un incremento di casi con l’incidenza positivi/tamponi che sfiora il 7%, ma i ricoveri per contro continuano a scendere, mentre c’è da segnalare la decisione dell’Azienda sanitaria di Matera che per favorire i richiami dei vaccini ha deciso che: per gli ultrasessantenni basta recarsi nei punti vaccinali, munirsi del biglietto elimina code e attendere il proprio turno, mentre dai 18 ai 59 anni, occorre prenotarsi sul portale di Poste italiane a partire da oggi venerdì 3 dicembre. Orari e modalità nella nota dell’Azienda sanitaria che trovate in questo articolo (https://giornalemio.it/salute-e-benessere/vaccini-prenotazioni-dai-18-a-59-anni-over-60-sul-posto/).

Ma ecco in sintesi i dati riscontrati nel bollettino odierno:

i ricoveri totali scendono da 14 a 12, sempre con nessuno in terapia intensiva;

l’incidenza dei positivi sui tamponi processati nella giornata è del 6,94 , oltre il doppio del 3,06% della giornata precedente e di molto superiore alla media dell’intera settimana appena conclusa che è stata del 4,71%;

, oltre il doppio del 3,06% della giornata precedente e di molto superiore alla media dell’intera settimana appena conclusa che è stata del 4,71%; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 54 nuovi casi e delle 12 guarigioni, sale a 1.149 ;

che, tenuto conto dei 54 nuovi casi e delle 12 guarigioni, ; i nuovi casi riguardano: Matera, Rotonda e Senise (8), Lauria (7), Potenza (5), Miglionico (3), poi altri Comuni con numeri inferiori (vedi elenco nella tabella sottostante).

Ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri e le tabelle riepilogative dei dati:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 dicembre, sono state effettuate 5.320 vaccinazioni. A ieri sono 438.214 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,2 per cento) e 406.083 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (73,4 per cento) e 61.488 quelli che hanno ricevuto la terza dose (11,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 905.785 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 850 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 59 (e tra questi 54 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 13 guarigioni, di cui 12 relative a residenti in Basilicata.”

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali che pubblichiamo senza che vi sia una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia).