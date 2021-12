E’ una crescita a ritmi sempre più sostenuti quella dei positivi in Basilicata. Il report di oggi ci dice che ce ne sono altri 520 (tutti residenti) rispetto ai 464 di ieri e i 429 del giorno precedente. In questi tre primi giorni della settimana si sono raggiunti 1.399 nuovi positivi, più dell’intera settimana precedente in cui sono stati 1.206. E il livello dei contagiati in regione supera oramai i 4 mila.

Crescono ancora anche i ricoveri ospedalieri di sette unità, mentre in terapia intensiva ne rimangono sempre due.

Sul fronte vaccinazioni, l’ASM e il Comune di Matera hanno deciso di dedicare la Sala Consiliare “Pasolini” di via Sallustio, situata all’interno del centro commerciale “IL CIRCO”, alle vaccinazioni dei docenti e del personale ATA, della fascia di età 5-11 e degli over 12 delle scuole di Matera e provincia (https://giornalemio.it/cronaca/matera-in-via-sallustio-centro-vaccinale-per-bimbi-over-12-e-personale-scolastico/). Ricordiamo anche le nuove norme dettate a livello nazionale in materia di quarantena e utilizzo del super green pass (https://giornalemio.it/cronaca/le-nuove-regole-del-governo-su-quarantena-e-super-green-pass/).

Ma ecco i dati in sintesi:

i ricoveri totali passano da 55 a 62 (28 a Potenza e 34 a Matera), con sempre due pazienti in terapia intensiva al Madonna delle Grazie;

(28 a Potenza e 34 a Matera), con sempre due pazienti in terapia intensiva al Madonna delle Grazie; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 530 nuovi casi e delle 37 guarigioni, sale da 3.665 a 4.148;

che, tenuto conto dei 530 nuovi casi e delle 37 guarigioni, l’incidenza dei positivi di giornata è del 19,60%, lievemente inferiore al 20,77% del giorno precedente e sempre di molto superiore al dato della intera settimana appena conclusa che è stato dell’11,58%.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale riferito alla giornata di ieri mentre le tabelle riepilogative dei dati non sono al momento disponibili e le pubblicheremo quanto prima con i dati riferiti ai vari Comuni :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 29 dicembre, sono state effettuate 4.661 vaccinazioni. A ieri sono 444.176 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,3 per cento) e 412.546 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74,6 per cento) e 153.270 quelli che hanno ricevuto la terza dose (27,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.009.992 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.704 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 530 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 50 guarigioni.

In totale sono 62 le persone ricoverate: 28 presso A.O.R. San Carlo di Potenza e 34 presso P.O. Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.“

…ed ecco (alle 15,00) giungere anche le tabelle riepilogative dei dati da cui si evince la ulteriore notizia dei Comuni interessati ai nuovi casi di positività con Potenza (96) che -si fa per dire- oggi scalza Matera (56) in testa a questa infelice classifica. Ci sono poi Lavello (53), Melfi (27), Venosa (20), Lauria (17), Pignola (12), Abriola (11), poi altre realtà con meno casi come da elenco in terza tabella a seguire.

(NB. dal 12 novembre scorso il totale dei positivi riportato sulle tabelle della regione è inferiore di uno rispetto al nostro che calcoliamo giornalmente in base ai dati ufficiali pubblicati senza che venga fornita una spiegazione. L’11 novembre i dati combaciavano in 895. Il giorno dopo vi sono stati 30 nuovi casi e 5 guarigioni. 895+30-5=920, mentre sulle tabelle di quel giorno veniva riportato 919. Da allora continua ad esserci questa discrasia che si è ampliata il 6-12-2021 a 3 unità (Eppure venerdì il dato della regione era 1.156 + 63 – 37 del fine settimana, sarebbero 1.182 e non 1.180 come riportato in tabella). Il 7-12-2021 la differenza aumenta ancora perchè dal calcolo che ognuno può fare risultano 1.217, mentre sulla tabella trovate 1.209. Un dato incongruo anche rispetto al dato riportato in tabella ieri che era 1.180. Infatti: 1.180 +52-18=1.214). Anche il 20-12-2021 si registra un’altra incongruenza. Se ai 1.801 riportati venerdì si aggiungono i 127 nuovi casi del fine settimana e si sottraggono i 37 guariti ed i 2 decessi si ottiene 1.889. Invece, come potete vedere in tabella trovate 1.891.

Dal 29-12-2021, la differenza per incanto tra il nostro dato e quello della tabella da 8 si è ridotto a 4. E nonostante aggiungendo al dato riportato sulla tabella di ieri (3.248) i 440 nuovi positivi di oggi e sottraendo i 41 guariti, la matematica dice che sarebbero 3.647, nella tabelle di oggi trovate: 3.651.

Continua il mistero dei numeri ballerini.