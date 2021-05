“Dopo l’ok dell’Ema – previsto entro venerdì – al vaccino anti Covid per i ragazzi fra i 12 e i 15 anni, inizieremo a vaccinare i ragazzi in tempi brevi”. E’ quanto affermato a Sky TG24 da Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, per il quale: “Il vaccino è l’unica opzione che si ha per difendersi da un’infezione che ha dimostrato la sua gravità anche nell’età evolutiva, ci sono stati dei casi che hanno avuto delle forme gravi”.

Intanto, sono 31.367.254 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia (il 95,1% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.975.467) così come si legge sul report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 6.13 di oggi Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 10.409.935, il 17,57% della popolazione. La Basilicata con il 94,4% si colloca ancora sotto la media nazionale che è del 95,1%. In testa si collocano veneto e Marche con il 97,5% delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, in coda c’è la Sardegna con il suo 87%. Da registrare il successo degli open day Johnson & Johnson in corso a Matera e Potenza.

Venendo ai i dati diffusi oggi, 25 maggio, dalla task force sui tamponi molecolari processati ieri in Basilicata, nella giornata di ieri si conferma una incidenza positivi/tamponi superiore al 4% di poco inferiore alla media della settimana appena conclusa, con i ricoveri sostanzialmente stabili e un nuovo decesso dopo tre giornate senza triste notizie come questa.

Ricapitolando, su 1.183 tamponi molecolari processati, sono stati rilevati 50 positivi (tutti residenti) con l’incidenza giornaliera positivi/tamponi che -per l’appunto- è del 4,23% (ieri l’1,75%), inferiore al dato medio settimanale che è stato del 4,94%, mentre quello nazionale è al 2,3%.

I nuovi positivi di oggi riguardano : Montemilone con 8 casi, Irsina con 7, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera fa registrare 2 casi e Potenza 3.

Oggi -come dicevamo- dopo una pausa di tre giorni c’è un nuovo decesso, mentre i ricoveri totali variano da 84 a 86 e quelli in terapia intensiva da 6 a 5 (2 Pz, 3 Mt).

Infine, i guariti di giornata sono 131 (109 i residenti), che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 4.210.

A seguire i dati del report:

“La task force regionale comunica che ieri, 24 maggio, sono stati processati 1.183 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 50 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 2 persone residenti ad Acerenza, 3 ad Avigliano, 3 a Brindisi di Montagna, 1 a Calvello, 1 a Campomaggiore, 7 a Irsina, 1 a Lauria, 1 a Lavello, 2 a Matera, 4 a Melfi, 8 a Montemilone, 1 a Montescaglioso, 1 a Muro lucano, 2 a Nova Siri, 1 a Policoro, 3 a Potenza, 4 a Rapolla, 1 a Rivello, 1 a Senise, 1 a Stigliano (in isolamento a Policoro), 1 a Tito, 1 a Venosa.

Nella stessa giornata è deceduta 1 persona (residente a Muro Lucano) e sono state registrate 131 guarigioni (109 di residenti in Basilicata e 22 di non residenti), così distribuite: 1 persona residente ad Atella, 1 a Grassano, 2 a Lavello, 11 a Matera, 46 a Melfi, 1 a Miglionico, 5 a Montalbano Jonico, 3 a Montescaglioso, 1 a Muro Lucano, 5 a Picerno, 6 a Pietragalla, 1 a Pisticci, 5 a Policoro, 2 a Potenza (di cui 1 in isolamento a Melfi), 5 a Rapolla, 3 a Rionero in Vulture, 2 a Rivello, 6 a Rotondella, 2 a Ruoti, 1 a Trivigno, 6 persone residenti in Calabria, 2 in Campania, 2 in Emilia Romagna, 7 in Puglia e 4 in Sicilia, tutti in isolamento a Melfi, e 1 persona residente in Campania.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.210, di cui 4.124 in isolamento domiciliare. Sono 20.712 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 550 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 86:

-a Potenza 30 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 16 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 352.087 tamponi molecolari, di cui 323.400 sono risultati negativi, e sono state testate 200.926 persone.”