Ma quanto dura l’immunità contro il coronavirus SARS-CoV-2 dopo l’infezione naturale e/o la vaccinazione? Oltre ad essere la domanda che ci si pone chi è reduce dal contagio e chi si sottopone a vaccinazione, è evidentemente un punto cruciale anche nella gestione della pandemia. Al momento non ci sono ancora risultati conclusivi. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel documento “Domande e risposte sui vaccini COVID-19” ha scritto che la durata della protezione offerta dai vaccini a mRNA (il Comirnaty di Pfizer-BioNTech e l’l’mRNA-1273 di Moderna-NIAID) “non è ancora definita con certezza perché il periodo di osservazione è stato necessariamente di pochi mesi”, tuttavia in base alle conoscenze su altri coronavirus essa dovrebbe essere di “almeno 9-12 mesi” (indicazione in linea con alcune indagini, in base alle quali la durata dello scudo immunitario è di almeno 8 mesi).

Due nuove studi (riportati sul New York Times), tuttavia, avrebbero rilevato che tale protezione potrebbe durare per diversi anni. Ad essere stato analizzato è il ruolo cruciale delle cellule B della memoria, i linfociti che ricordano il “nemico” che ci ha contagiati (o l’antigene derivato dall’inoculazione del vaccino) e che permettono di generare nuovi anticorpi neutralizzanti non appena rientriamo in contatto col patogeno. Nel mentre, infatti, i livelli di immunoglobuline/anticorpi in circolo si riducono naturalmente dopo alcuni mesi dall’infezione (anche perché se avessimo costantemente alti livelli di anticorpi circolanti per ogni malattia infettiva verrebbero influenzate le caratteristiche del sangue), le cellule della memoria vanno a posizionarsi nel midollo osseo e restano quiescenti, pronte a riattivarsi – e a produrre un fiume di anticorpi neutralizzanti – non appena si viene esposti nuovamente al patogeno già conosciuto. In sostanza, i due studi, analizzando il midollo osseo dei pazienti Covid (contagiati da oltre un anno) hanno osservato il processo di maturazione delle cellule B, concludendo che l’immunità contro la COVID-19 possa durare per anni proprio grazie alla persistenza e alle caratteristiche di queste cellule. Davvero una buona notizia se dovesse ricevere ulteriori conferme.

Per quanto riguarda i dati del bollettino quotidiano che la task force diffonde sui tamponi molecolari processati nella giornata precedente in Basilicata, si registra un comunicato appena pubblicato che rinvia a dopo le 14,00 il momento in cui sarebbero consultabili gli stessi (Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?fw=1&id=3074955&otype=1053).

Nello stesso si anticipa comunque che “nella giornata di ieri, sono stati processati 942 tamponi molecolari… di cui 53 (e di questi 50 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 142 guarigioni.” Tutto qui, al momento.

Nello stesso, inoltre, si rendono noti anche i progressi in campo vaccinale e ciòè “che nella giornata di ieri, 26 maggio, sono state effettuate 4.493 vaccinazioni. A ieri sono 203.050 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,7 per cento) e 107.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 310.243 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

Appena disponibili, dunque, su questa stessa pagina effettueremo un aggiornamento con i nuovi dati.

*********************************

Rileviamo che non c’è alcun comunicato solo le tabelle che riportiamo a seguire: