Questa pandemia ha messo a nudo la fragilità dei sistemi sanitari che ha costretto i Paesi maggiormente colpiti ad assumere misure straordinarie (tra tutte il look down) che hanno stravolto le vite di tutti. Per cui la lezione da trarre, anche in vista di possibili future emergenze, ritenute alquanto probabili considerati i profondi cambiamenti ambientali, sarebbe quella di potenziarli in strutture, personale e mezzi. Magari con tutta quella montagna di risorse che si vorrebbe ora destinare, in un impazzimento generale, all’industria della morte, agli armamenti.

E quanto sia necessario riqualificare i luoghi di cura ospedalieri ce lo ricorda anche il recente rapporto “Global report on infection prevention and control” pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal quale emerge che ogni 100 pazienti ricoverati in ospedale, 7 nei Paesi ad alto reddito e 15 in quelli a basso e medio reddito contraggono un’infezione ospedaliera. Nel caso dei pazienti in terapia intensiva, si arriva addirittura al 30% e tra i malati che vengono infettati in ospedale, 1 su 10 muore. Non certo una rilevazione tranquillizzante.

In proposito, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus dice: “La pandemia di Covid-19 ha messo in luce molte sfide e lacune sul tema della prevenzione e controllo delle infezioni in tutte le regioni e i Paesi, anche quelli che avevano programmi più avanzati. Ha anche fornito un’opportunità senza precedenti per fare il punto della situazione e aumentare rapidamente la preparazione e la risposta alle epidemie. La nostra sfida ora è garantire che tutti i paesi siano in grado di allocare le risorse umane, le forniture e le infrastrutture necessarie”. Ecco, quello che servirebbe fare nell’interesse dell’umanità, insieme al cogente impegno per invertire il deterioramento climatico della Terra. Non certo sprecare enormi risorse per spingerla verso un olocausto nucleare.

Venendo al report odierno della Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 6 maggio 2022) si apprende di cinque decessi avvenuti: per tre donne nell’ospedale potentino (una, classe 1935, residente ad Avigliano; due, nate nel 1933 e 1930, di Melfi) e per due uomini in quello materano (uno residente a Chiaromonte del 1949 e il secondo residente a Tricarico, classe 1923).

Conseguentemente scendono i ricoveri ospedalieri totali da 113 a 109 (76 al San Carlo e 33 al Madonna delle Grazie) di cui sempre tre in terapia intensiva, tutti a Potenza.

Per quanto riguarda i nuovi casi di giornata essi sono stati 504 positivi (483 residenti), riscontrati su 2.052 tamponi processati con una incidenza positivi/tamponi stabile al 24,56 rispetto al 24,84% del giorno precedente, sempre superiore al dato aggregato della settimana appena conclusa che è stato del 24,15%.

I 586 nuovi positivi residenti (325 nel potentino e 158 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (75), Matera (51), Melfi (21), Policoro (16), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Considerato che i guariti (593 in totale, 586 i residenti) sono superiori ai nuovi casi, il totale dei positivi in regione oggi non cresce e scende da 29.899 a 29.791 ma si è ancora lontani dal perdere il primato di questo podio che Gimbe ci ricorda ogni giorno nella tabella qui sotto: