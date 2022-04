“A ottobre ci saranno, almeno si spera, i vaccini bivalenti. Sia Pfizer che Moderna stanno mettendo a punto un vaccino che varrà sia per il coronavirus che per l’influenza. Sarebbe un ottimo strumento“. E’ quanto afferma Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano il quale ricorda che “I vaccini che abbiamo adesso sono stati tarati sul ceppo di Wuhan e non su Omicron. E per questo – ricorda – non sono molto efficaci sulle infezioni, ma lo sono, invece, sulla malattia grave. Chi ha fatto tre dosi è protetto fino al 92%, è un’ottima base di partenza. E dovrebbe valere anche per la variante Xe“, della quale “non sappiamo ancora” quanto sia più contagiosa: “Dobbiamo osservarla meglio e serve del tempo“.

E proprio oggi è partita una nuova indagine flash in Italia per comprendere la circolazione delle varanti Covid. Infatti, una circolare firmata dal direttore generale della prevenzione del ministero della salute Gianni Rezza ha stabilito che i campioni raccolti oggi 4 aprile, corrispondenti a prime infezioni, saranno analizzate tramite sequenziamento genomico, “proseguendo cosi’, spiega la circolare, “le indagini rapide (quick surveys) al fine di stimare la prevalenza delle varianti VOC e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia”.

Venendo ai dati della Basilicata, come ogni lunedì, forniamo il dato aggregato dell’intera settimana appena conclusa relativamente all’incidenza media dei nuovi positivi (6.094) riscontrata sui tamponi processati (26.297) e che è risultato essere del 23%, dato in calo rispetto al 24,18% della settimana precedente.

Purtroppo il report segnala ben cinque decessi relativi a persone residenti a Potenza, a Trivigno, a Scanzano Jonico, a Policoro e a Ferrandina.

Per quanto riguarda i ricoveri, essi passano da 105 a 101 (57 al San Carlo e 44 al madonna delle Grazie) di cui solo uno in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi positivi relativi alla sola giornata domenicale sono stati 508 su 2.202 tamponi processati, con il comunicato delle 17,00 sapremo a quali comuni sono riferiti.

Ecco a seguire il primo comunicato di giornata che, come sempre nel tardo pomeriggio, verrà implementato con un’altra nota con dati relativi ai singoli comuni:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 3 aprile, sono state effettuate 11 vaccinazioni. A ieri sono 467.927 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.189 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 352.279 (63,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.679 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.202 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 508 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 258 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 5 decessi relativi a persone residenti 1 a Potenza, 1 a Trivigno, 1 a Scanzano Jonico, 1 a Policoro e 1 a Ferrandina.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

Sulla scorta del bollettino serale (bollettino covid basilicata del 4-4-2022) si apprende che i nuovi 502 positivi residenti riscontrati (346 nel potentino e 156 nel materano) riguardano i comuni di: 124 sono stati riscontrati a Potenza, 54 a Matera, 23 a Avigliano, 20 a Ferrandina, 18 a Venosa, 17 a Lavello, 14 a Tricarico, poi via via in altri comuni con numeri inferiori che potete consultare sul file allegato.

Per cui, tenuto conto anche dei 253 guariti residenti (258 in totale), il totale di positivi nella regione salgono da 26.130 a 26.374.