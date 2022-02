Secondo il primo comunicato di giornata, in Basilicata, ieri, domenica, sono state ben cinque le persone decedute vittime del Coronavirus: due erano residenti a Melfi, una a Cancellara, una a Trecchina e una a Bernalda. E si vanno ad aggiungere alle tre di sabato. E’ un triste rosario che si sgrana da troppi giorni.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri siamo passati dai 104 di sabato ai 103 di domenica (52 al San Carlo e 51 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva rimangono fermi a cinque.

I nuovi positivi riscontrati (327) sui pochi tamponi domenicali (2.144), sono tornati ad essere inferiori rispetto al numero dei guariti di giornata che è stato di 344, mentre l’incidenza sui tamponi è del 15,25%.

Come ogni lunedì forniamo l’incidenza dell’intera settimana dei positivi sui tamponi che è stata del 15,51% che conferma una discesa che continua da diverse settimane. Infatti è inferiore a quella della settimana scorsa che è stata del 16,60%, ma anche di quelle precedenti, rispettivamente: 17,32%, 18,17%.

Ma ecco a seguire il comunicato ufficiale integrale, mentre dopo le 17,00 aggiungeremo in coda le tabelle riepilogative e cumulative dei dati di sabato e domenica :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 13 febbraio, sono state effettuate 1.660 vaccinazioni. A ieri sono 465.975 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,2 per cento), 431.378 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,0 per cento) e 325.091 (58,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.222.444 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 103 le persone ricoverate: 52 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.144 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 327 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 344 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 5 persone residenti 1 a Cancellara, 2 a Melfi, 1 a Trecchina e 1 a Bernalda.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”