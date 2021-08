In Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 27 agosto, sono state effettuate 2.479 vaccinazioni. A ieri sono 395.633 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (71,5 per cento) e 315.348 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (57,0 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 711.011 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.101 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 57 (e di questi 47 relativi a residenti in Basilicata e 8 domiciliati) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 47 guarigioni.”

Da questo comunicato e dalle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti, si evince che l’incidenza dei positivi riscontrati in giornata rispetto al totale dei tamponi processati è oggi del 5,18% , il dato più basso da inizio settimana, e inferiore anche a quello dell’intera settimana precedente che è stato del 5,52%, nel mentre il totale dei positivi attuali in Basilicata (pur tenuto conto delle 44 ulteriori guarigioni) sale a 1.332.

E salgono, purtroppo, ancora anche i ricoveri totali a 45 (ieri 42) il dato più alto dagli inizi dei giugno scorso, mentre fortunatamente continuano a non essercene in terapia intensiva.

I nuovi positivi riguardano: Francavilla sul Sinni (5), Stigliano (4), poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi, tra cui Potenza (2 e Matera (1).