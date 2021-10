In Basilicata, sulla scorta dei dati ufficiali forniti con il comunicato della task force odierno che segue e le ulteriori tabelle riepilogative, sul fronte covid19 si apprende che:

–i ricoveri totali variano da 29 a 30, mentre rimane sempre un solo caso in terapia intensiva;

–i nuovi casi registrati sono 48 in tutto, di cui 47 i residenti in regione, e che l’incidenza di detti positivi sui tamponi processati è del 5,25%, in crescita rispetto al 3,64% della giornata precedente e a quello dell’intera settimana conclusa che è stato del 4,87 %;

–il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 47 nuovi casi e delle 30 guarigioni, passa da 1.174 a 1.191;

I nuovi casi riguardano: Tito (5), Potenza (6), Latronico (5), Senise e Brienza (3) poi altri comuni (come da elenco nella 3^ tabella sottostante) con meno casi tra cui Matera con 2.

Ma ecco i comunicati ufficiali odierni:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 ottobre, sono state effettuate 1.024 vaccinazioni. A ieri sono 423.396 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,5 per cento) e 381.042 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 804.438 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 914 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 48 – e tra questi 47 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 34 guarigioni, di cui 30 relative a residenti in Basilicata.”