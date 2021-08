Nel mentre i laboratori dei due ospedali principali della Basilicata (https://giornalemio.it/cronaca/test-valutativo-iss-ok-anche-per-laboratorio-di-genetica-medica-ospedale-matera/) superano il test dell’Istituto Superiore di Sanità, con quello di Potenza che ottiene il massimo punteggio (https://giornalemio.it/cronaca/da-iss-miglior-punteggio-al-laboratorio-di-microbiologia-dellaor-san-carlo-di-potenza/), continua la ricerca dei positivi, il cui totale in regione continua a salire, così come crescono anche i ricoveri.

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 20 agosto, sono state effettuate 3.155 vaccinazioni. A ieri sono 386.153 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (69,8 per cento) e 304.791 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (55,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 690.944 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 751 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 51 – e tra questi 46 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 29 guarigioni di residenti in Basilicata.”

Da questo comunicato e dalle ulteriori tabelle che pubblichiamo più avanti, si evince che l’incidenza dei positivi riscontrati in giornata rispetto al totale dei tamponi processati è oggi del 6,79% in risalita rispetto al 4,83% di ieri e anche a quello dell’intera settimana appena conclusa che -lo ricordiamo- è stato del 6,56%, nel mentre il totale dei positivi attuali in Basilicata (pur tenuto conto delle 29 ulteriori guarigioni) sale ancora a 1.251.

E salgono, purtroppo, ancora anche i ricoveri totali dai 39 di ieri passano ai 40 di oggi, mentre quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 2.

I nuovi positivi riguardano: Melfi (6), Montescaglioso (5), 4 sono invece i casi riscontrati a San Mauro Forte, Bernalda, Gorgoglione e Senise, poi altri comuni (come da elenco nella tabella sottostante) con meno casi, tra cui Potenza (1), mentre a Matera non se ne registrano.