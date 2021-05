Oggi 29 maggio, la task force regionale ha comunicato preliminarmente in mattinata che in Basilicata, “nella giornata di ieri, 28 maggio, sono state effettuate 3.610 vaccinazioni.”

E che “A ieri sono 205.116 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,1 per cento) e 112.389 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (20,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 317.505 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

Inoltre, “Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.056 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 48 (e di questi 45 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 260 guarigioni.”

Dal bollettino contenente i dati riassuntivi e pubblicato dopo le 14,00 si apprende, inoltre, che l’incidenza giornaliera positivi/tamponi sarebbe del 4,3% , in discesa sia rispetto al 6,63% di ieri che al dato medio settimanale che è stato del 4,94%, mentre quello nazionale è dell’1,50%.

I nuovi positivi di oggi riguardano : Policoro 8, Muro Lucano 5, 4 casi ad Acerenza, Avigliano e Montemilone, poi via via altri comuni con numeri inferiori. Matera e Potenza non fanno registrare alcun nuovo caso.

Tre son i decessi, mentre i ricoveri totali variano da 72 a 63 e quelli in terapia intensiva da 5 a 3 (non viene più specificato in quali ospedali).

Infine, i guariti di giornata sono 260, che fanno scendere ulteriormente il totale dei positivi a 3.748.

Ciò che emerge confrontando i due comunicati è che il dato dell’incidenza positivi/tamponi fornito è palesemente impreciso e l’incongruenza è evidente. Viene infatti indicato il 4,3% che non è altro che l’arrotondamento del 4,26% derivante dal calcolo di 45 positivi su 1.056 tamponi totali (provare per credere).

Ma se (come riportato nel comunicato emesso in mattinata e citato ad inizio articolo) il totale dei positivi riscontrati su 1.056 tamponi totali è di 48 (comprensivo quindi anche di non residenti) la percentuale corretta calcolabile è del 4,55%.

Se la si volesse calcolare, invece, per i soli positivi residenti (45) come sarebbe più giusto (ma è una questione che da queste colonne abbiamo sollevato mesi fa e non si è mai potuta fare per carenza di dati forniti) da 1.056 andrebbero sottratti tutti i tamponi effettuati ai non residenti. Elementare, o no?

Sempre se vogliamo fornire numeri corretti e….non dare i numeri.

Ma ecco a seguire i dati del report: