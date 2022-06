Basilicata: 43 ricoveri (1 in TI), scende incidenza. Richiesta stop brevetti vaccini.

Anche il bollettino odierno (Task Force Coronavirus bollettino del 12 giugno 2022) registra l’assenza di decessi e una incidenza positivi/tamponi ancora in discesa, sebbene i ricoveri risalgano e con uno di essi in terapia intensiva.

I ricoveri, dunque, passano da 38 a 43 (23 al San Carlo e 20 al Madonna delle Grazie), di cui uno in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi casi sono 111 (106 i residenti) su 649 tamponi processati e che corrispondono ad una incidenza del 17,10%, in discesa rispetto al 18,85% del giorno precedente e al 19,10% del dato della settimana scorsa.

I 106 nuovi casi residenti (65 nel potentino e 41 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Matera (23), Potenza (13), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco che è consultabile nel report di cui al link iniziale.

Scende sotto i quattordicimila il totale dei positivi in regione che -tenuto conto dei nuovi casi e dei 218 guariti di giornata (anche oggi nessun dato relativo a guarigioni di periodi precedenti in ragione del lavoro di riallineamento dei dati nella piattaforma Covid-19 regionale)- passa da 14.111 a 13.999.

Sul fronte dei vaccini e del loro aggiornamento ad Omicron in vista di una utilizzazione nel prossimo autunno: quando arrivano e quali?

Moderna ha annunciato in una nota che il suo potrebbe arrivare alla fine dell’estate, illustrando alcuni promettenti risultati emersi dallo studio di fase 2/3 che “ha soddisfatto tutti gli endpoint primari” fissati per il trial.

Dalla Cina, arriva invece la notizia di un vaccino booster inalabile contro il Covid-19 che sarebbe risultato sicuro ed efficace negli adulti. Lo avrebbe dimostrato uno studio clinico, condotto dagli studiosi della Academy of Military Medical Sciences, coordinati da Chen Wei. Gli esperti hanno sviluppato un vaccino basato su un vettore adenovirus di tipo 5 aerosolizzato (Ad5-nCoV), somministrato proprio attraverso inalazione per via orale. I risultati dello studio relativo sono stati pubblicati, di recente, sulla rivista scientifica “Lancet Respiratory Medicine” (https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(22)00087-X/fulltext).

E sul diritto a poter usufruire dei vaccini anche nei Paesi poveri segnaliamo la catena umana in corso a Ginevra, durante i 4 giorni del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, da oggi a mercoledì 15 giugno, per chiedere “lo stop ai brevetti dei vaccini, farmaci e kit anti-Covid, per abbassarne i costi e consentire ai Paesi poveri di vaccinare tutti“.

“Siamo all’ultima spiaggia. Il Wto deve approvare ‘senza se e senza ma’ quanto chiediamo ormai da quasi 2 anni, con India e Sud Africa, insieme ad oltre 100 Paesi e centinaia di personalità a livello mondiale“, sottolinea Vittorio Agnoletto, coordinatore della campagna europea Right2cure No Profit on Pandemic, che ha organizzato le iniziative di Ginevra.