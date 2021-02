Oggi lunedì 1 febbraio, è la giornata in cui -finalmente- dopo tanti rinvii, sono tornati in classe anche gli studenti delle superiori in tutte le Regioni dopo mesi di stop, seppur in presenza al 50%, tranne che in Sicilia, dove bisognerà aspettare un’altra settimana. In Puglia, Campania e Calabria, invece, c’è la possibilità per le famiglie di scegliere se mandare i figli in classe o farli ancora collegare in Dad. Una buona notizia.

Venendo ai dati resi noti oggi per la Basilicata, alla luce del report che pubblichiamo integralmente a seguire, si rileva una discesa ancora verso il basso dei tamponi molecolari processati (256) e il continuo emergere di centinaia di guariti (siamo al quarto giorno consecutivo) non conteggiati: oggi ce ne sono altri 479, mica quisquiglie. Che dire. E’ davvero sconvolgente questo modo di trattare i dati in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo e in cui la correttezza dei dati è la base di decisioni….ma anche di ansie e speranze per noi cittadini.

Comunque, sui 256 tamponi molecolari processati nella giornata di ieri, domenica 31 gennaio 2021, sono stati 15 (13 residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 5,86%, superiore al 4,69% della giornata precedente e a quello nazionale che è del 5,27%. Oggi emergono i 4 casi di Policoro e poi via via numeri più ridotti.

Come ogni lunedì forniamo l’incidenza media dei tamponi positivi su quelli processati della settimana appena conclusa che è stato del 7,04%, in discesa dall’8,27% della settimana precedente e di quelle ancora prima.

Come avviene da giorni, anche nel report odierno viene riferito che sarebbero stati processati 1.729 test antigenici, sempre con esito non svelato.

I ricoveri totali risalgono da 68 a 73, mentre quelli in terapia intensiva rimangono fermi a 2 i casi. E per un giorno non vengono segnalati decessi. Bene.

Sono, infine, solo 4 i guariti della giornata, ma ad essi – come avviene da quattro giorni (ieri 328, 400 il giorno prima e 701 prima ancora)- se ne aggiungono altre 479 guarigioni non conteggiate in precedenza, ancora un “miracolo” che dovrebbe far scendere secondo i nostri calcoli (5.212 + 13 nuovi positivi – 483 guarigioni) ulteriormente il numero totale dei positivi in Regione a 4.742.

Invece, come potete vedere in fondo al report i positivi sarebbero ancora 5.070, dato che evidentemente si porta dietro l’errore del report di ieri (5.541 + 28 nuovi positivi – 1 decesso – 256 guarigioni = 5.212 mentre veniva riportato 5.540).

Ma tant’è, ed ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 01 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 31 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 210.160

Tamponi totali negativi n. 194.640

Persone testate n. 129.725

Tamponi molecolari di giornata n. 256

Test antigenici totali 1.729

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 15

Tamponi negativi n. 241

RICOVERATI N. 73

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 25

Medicina d’Urgenza n. 06

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 10

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 4

POSITIVI TOTALI N. 15

Residenti: n. 13

N. Comune

1 Balvano

2 Bernalda

1 Lavello

1 Paterno

1 Pignola

4 Policoro

1 Rionero in Vulture

1 Tursi

1 Vietri di Potenza (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 2

N. Regione/ Stato estero

2 Campania

GUARITI TOTALI N. 4

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 4

N. Comune

1 Montalbano Jonico

1 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.070

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.997

DECEDUTI RESIDENTI N. 316

GUARITI RESIDENTI N. 7.464

Note: a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 479 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 483 guarigioni. I dati aggregati, esposti nella parte finale del bollettino, tengono conto di tale riallineamento.