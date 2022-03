Anche il bollettino odierno registra ancora decessi in Basilicata correlati al covid19. Sono quattro: due sono avvenuti al San Carlo (una donna di 82 anni e un uomo di 75, entrambi con patologie, originari rispettivamente di Lavello e Maratea), le altre due sono di Pisticci e Matera.

I ricoveri rimangono sostanzialmente stabili: da 91 diventano 92 (59 a Potenza e 33 a Matera) di cui uno solo in terapia intensiva al San Carlo

Sebbene in calo, il rapporto positivi/tamponi rimane oltre la soglia del 20%. Infatti, su 3.009 tamponi processati, sono stati 606 i nuovi positivi riscontrati pari ad una incidenza del 20,14%, inferiore rispetto al 23,65% del giorno precedente ma sempre saldamente al di sopra del dato della settimana scorsa che è stato del 18,37%.

Sempre alto il numero delle guarigioni (755) che contribuisce al far scendere ulteriormente il totale dei lucani contagiati.

Ma ecco a seguire il comunicato ufficiale a cui, in serata aggiungeremo le tabelle riepilogative:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 11 marzo, sono state effettuate 616 vaccinazioni.

A ieri sono 467.493 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.245 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,4 per cento) e 344.036 (62,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.250.806 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 92 le persone ricoverate: 59 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 33 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.009 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 606 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 755 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 4 persone: 1 residente a Maratea, 1 residente a Lavello, 1 residente a Matera, 1 residente a Pisticci.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

===========&&&&&&==========

Ed ecco che, sulla scorta delle tabelle che leggete a seguire, si rileva ulteriormente che dei 590 nuovi positivi residenti odierni ne sono stati rilevati 348 nel potentino e 242 nel materano; essi riguardano: Matera (93), Potenza (75), Pisticci (35), Melfi (26), Policoro (19), poi via via altri comuni elencati in tabella con minori casi.

Anche oggi, grazie all’alto numero (750) di guariti residenti, il totale dei positivi in regione cala ulteriormente da 17.948 a 17.784 (la differenza con il dato regionale si è ridotto da 45 a 37).