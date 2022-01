Il nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità registra dati confortanti: Rt in calo a 0,97 e scendono anche incidenza del contagio e ricoveri Covid. Questo, nonostante, una nuova variante -ancora più veloce della precedente- si affaccia. E’ Omicron 2 di cui sono state rilevate sequenze anche in 9 Regioni italiane.

Ma a differenza dei sequel cinematografici non dovrebbe corrispondere ad un “Omicron2-la vendetta”. Infatti, questa “sorella” di Omicron, detta anche BA.2, sembra sia certamente in grado di diffondersi piu’ velocemente dell’originale (che già è il virus a piu’ rapida diffusione della storia) ma non sarebbe più grave della precedente, nota anche come BA.1.

Certo, come sempre questi sono aspetti che andranno verificati sul campo. E, in Danimarca, che è uno dei Paesi che monitora di più le mutazioni del coronavirus, è stato rilevato che BA.2 è si 1,5 volte più contagiosa rispetto al predecessore Omicron BA.1., ma il numero di persone in terapia intensiva diminuisce. Dunque sarebbe una prima conferma di quanto detto prima, ma anche che la vaccinazione sembrerebbe essere ancora abbastanza efficace nel prevenire casi gravi di Covid, qualunque sia la sua variante.

Brutte notizie in Basilicata, purtroppo, con ben quattro nuove vittime sul fronte dell’emergenza sanitaria. A perdere la vita sono state due donne e due uomini, tutti anziani (85, 91, 92 e 94 anni) ed in tre casi su quattro non erano vaccinati. Due sono deceduti nell’Ospedale San Carlo e due al Madonna delle Grazie. I loro Comuni di residenza: Nova Siri, Salandra, Avigliano e Potenza.

I ricoveri nei due nosocomi scendono da 104 a 101 ed anche quelli in terapia intensiva variano da 6 a 5 (3 a Potenza e 2 a Matera).

I positivi riscontrati oggi sono stati 1.149 su 6.166 tamponi processati, corrispondenti ad una incidenza del 18,63%. Più alto del 17,32% del giorno prima e del 18,17% della settimana precedente.

Dunque, sul fronte contagi, sebbene si attenda a breve il picco della pandemia, i casi sono ancora alti con una circolazione del virus ancora elevata in regione, testimoniata anche dalla situazione nelle scuole che in una settimana hanno visto il numero di classi in DAD salire a 427 con oltre 8.600 studenti a casa, giusto report settimanale del ministerodell’istruzione https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Monitoraggio%20n.%202%20settimana%20dal%2017%20al%2022%20gennaio.pdf).

Ed ecco a seguire il primo comunicato ufficiale della giornata, mentre le tabelle riepilogative con ulteriori dati per comune le aggiungeremo in coda non appena disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 gennaio, sono state effettuate 4.640 vaccinazioni.

A ieri sono 460.398 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,2 per cento), 422.240 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,3 per cento) e 287.651 (52 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.170.289 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 101 le persone ricoverate: 49 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 6.166 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.149 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 871 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 4 decessi di persone residenti ad Avigliano, Potenza, Nova Siri e Salandra.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”