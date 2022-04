Il report odierno ci dice che in Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 13 aprile 2022) si sono registrati ben quattro decessi: due uomini residenti a Matera, uno del 1940 e l’altro del 1947, un residente a Potenza (classe 1925) e una donna di Nemoli nata nel 1941.

Scendono, invece, ancora i ricoveri totali che da 95 passano a 93 (66 al San Carlo e 27 al Madonna delle Grazie), di cui sempre due in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi positivi riscontrati su 2.846 tamponi processati nella giornata di ieri sono stati 609 (597 i residenti) con una incidenza positivi/tamponi che torna a scendere al 21,40% rispetto al 22,19% del giorno precedente e sostanzialmente in linea con il dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 21,34%.

I 597 positivi residenti (438 nel potentino e 159 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (90), Matera (63) Avigliano (23), Tito (21), Marsicovetere (16), Pietragalla (15), Ferrandina (13), Lavello (13), Melfi (13), Picerno (13), Rionero in Vulture (13), Venosa (13), Scanzano Jonico (11), Senise (11), Bernalda (11), Pomarico (11), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Tenuto conto dell’alto numero di 675 guariti (di cui 667 i residenti), il totale dei positivi residenti in regione scendono ancora da 26.516 a 26.442.

Intanto, da uno studio emergerebbe che la strategia della Svezia contro il Covid -portata spesso ad esempio in contrasto con quanto veniva fatto in Italia- è stata un “fallimento”.

A due anni dai primi contagi, ad affermarlo è uno studio scientifico realizzato e pubblicato sulla rivista ‘Humanities & Social Sciences Communications’ tramite Nature.com. Secondo il rapporto – realizzato da un team di scienziati, giornalisti e medici – la Svezia era ben attrezzata per evitare che la pandemia di Covid-19 diventasse grave. Durante il 2020, tuttavia, il Paese ha registrato tassi di mortalità per virus Sars-CoV-2 dieci volte più elevati rispetto alla vicina Norvegia.

“Sosteniamo che una metodologia scientifica non sia stata seguita dalle principali autorità in carica – e dai politici responsabili – con narrazioni alternative considerate valide, con conseguenti decisioni politiche arbitrarie“, si legge nello studio, che tra i motivi del fallimento evidenzia il fatto che “nel 2014, l’Agenzia di sanità pubblica è stata fusa con l’Istituto per il controllo delle malattie infettive e la prima decisione rilevante assunta dal nuovo capo, Johan Carlson, è stata quella di licenziare e trasferire i sei professori dell’autorità al Karolinska Institutet, svuotando di fatto l’Agenzia delle necessarie capacità ed esperienza” per affrontare un’emergenza sanitaria come quella del Covid.

Le conclusioni sono di condanna per la politica svedese: “Questa pandemia ha rivelato diversi problemi strutturali nella società svedese, a livello politico e giudiziario, nella sanità, nei media ufficiali e nella burocrazia, con il decentramento, la mancanza di responsabilità e indipendenza, e il rifiuto di informazioni accurate e complete al pubblico come problemi ricorrenti a diversi livelli”.

Il rapporto suggerisce però anche una possibile via d’uscita: “Se la Svezia vuole fare meglio nelle future pandemie, il metodo scientifico deve essere ristabilito, anche all’interno dell’Agenzia di sanità pubblica. Probabilmente farebbe una grande differenza se venisse ricreato un Istituto separato e indipendente per il controllo delle malattie infettive“.

E conclude: “Raccomandiamo che la Svezia avvii un processo autocritico sulla sua cultura politica e sulla mancanza di responsabilità dei decisori per evitare futuri fallimenti, come è accaduto con la pandemia di Covid-19″.