Anche in Basilicata ha fatto capolino la variante inglese del covid19, sarebbero quattro i casi esaminati dallo Spallanzani di Roma e di cui ha dato notizia l’assessore Leone. Urge dunque correre di più con le vaccinazioni, una delle cose che potrebbe essere vanificata dal subentrare di ulteriori mutazioni del virus. Vedremo se ci sarà una accelerazione con il nuovo governo Draghi.

Per intanto dai dati diffusi oggi dalla task force della Basilicata relativi ai tamponi processati nella giornata di ieri 16 febbraio 2021 si è riscontrato che sui 1.252 tamponi molecolari, sono stati rilevati 87 (85 residenti) i positivi di cui : 16 a Montescaglioso, 8 a Matera, 7 a Maratea, 6 a Policoro, 5 a Potenza e poi via via con numeri più bassi.

L’incidenza del rapporto dei tamponi postivi su quelli processati è oggi è del 6,95%, poco inferiore al 7,84%, di ieri, ma sempre superiore a quello nazionale che è del 3,8%%.

Cinque i decessi segnalati (4 residenti), mentre i ricoveri rimangono stabili sia quelli totali (79) che quelli in terapia intensiva (7).

Infine, sono 87 i guariti della giornata (85 residenti), con il totale dei positivi in Basilicata che oggi è di 3.232.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 17 FEBBRAIO (DATI 16/02)

La task force regionale comunica che ieri, 16 febbraio, sono stati processati 1.252 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 87 (e fra questi 83 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 1 residente del Lazio in isolamento a Montescaglioso, 1 residente in Puglia in isolamento a Policoro, 2 residenti e in isolamento in Puglia, 1 ad Acerenza, 1 a Banzi, 3 a Bernalda, 2 a Castelluccio Inferiore, 1 a Craco, 3 a Ferrandina, 3 a Latronico, 3 a Lauria, 7 a Maratea, 8 a Matera, 3 a Melfi, 1 a Miglionico, 1 a Moliterno, 1 a Montalbano Jonico, 16 a Montescaglioso, 2 a Pignola, 3 a Pisticci, 6 a Policoro, 5 a Potenza, 3 a Rionero in Vulture, 1 a Rivello, 1 a Roccanova, 1 a Rotonda, 1 a Ruvo del Monte, 1 a Tolve, 4 a Venosa, 1 a Viggianello.

Nella stessa giornata sono decedute 5 persone (di cui 4 residenti in Basilicata): 1 di Melfi, 1 di Muro Lucano, 2 di Potenza e 1 residente in Puglia.

Sono inoltre 87 le persone guarite (di cui 85 residenti in Basilicata): 1 di Abriola, 1 di Albano di Lucania, 2 di Atella, 11 di Avigliano, 1 di Balvano in isolamento a Pignola, 2 di Calvello di cui 1 in isolamento a Muro lucano e 1 in isolamento a Potenza, 1 di Forenza, 4 di Grumento Nova, 2 di Matera, 11 di Muro Lucano, 1 di Picerno in isolamento a Potenza, 1 di Pietragalla in isolamento a Potenza, 2 di Pietrapertosa, 6 di Pignola di cui 1 in isolamento a Potenza, 16 di Potenza, 1 di Rionero in Vulture, 1 di Ripacandida, 2 di Satriano di Lucania di cui 1 in isolamento a Tito, 1 di Terranova di Pollino in isolamento a Pignola, 1 di Tito in isolamento a Brienza, 1 di Tolve, 1 di Vaglio Basilicata, 14 di Vietri di Potenza di cui 1 in isolamento a Potenza, 1 di Viggiano in isolamento a Potenza, 1 residente in Campania in isolamento a Potenza, 1 residente in Puglia in isolamento ad Acerenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.232, di cui 3.153 in isolamento domiciliare.

Sono 10.453 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 347 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79:

-a Potenza 31 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 21 in Pneumologia, 7 in Medicina d’urgenza e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 8 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 5 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 225.482 tamponi molecolari, di cui 208.725 sono risultati negativi, e sono state testate 137.928 persone.”