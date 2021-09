Se ancora ce ne fosse bisogno, forse per i dubbiosi ancora si, arriva una ulteriore conferma sul campo della utilità di vaccinarsi. In primis per propria convenienza, non per altruismo.

Infatti, il report dell’Istituto Superiore di Sanità publicato oggi (Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_8-settembre-2021-min), riferisce che il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è di circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo (219,1 rispetto a 24,5 ricoveri per 100.000 abitanti).

In particolare, fra gli over 80 negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben tredici volte più basso dei non vaccinati (1,1 contro 14,8 per 100.000 abitanti), mentre il tasso di decesso è quindici volte piu’ alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (76,2 contro il 5,0 per 100.000 abitanti).

Insomma, risulta sempre più evidente che è più rischioso prendere il covid che vaccinarsi, tenuto conto che per ogni medicinale che si assume (anche il più banale che ha sempre controindicazioni di effetti collaterali, leggere i bugiardini per credere) c’è sempre una valutazione rischio/beneficio.

E in proposito, al livello nazionale in base al report aggiornato a questa mattina, sono 39.691.397 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 73,49% della popolazione over 12.

In Basilicata, invece, siamo sempre indietro di oltre 12 punti come si evince dal seguente aggiornamento in cui: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 settembre, sono state effettuate 2.666 vaccinazioni. A ieri sono 409.736 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,1 per cento) e 340.734 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (61,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 750.470 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 815 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 39, tutti residenti in Basilicata, sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 42 guarigioni, tutte relative residenti in Basilicata.”

In base a tali dati e a quelli di cui alle tabelle che pubblichiamo in fondo, nella giornata di ieri -dopo quattro giornate di brutte notizie non si registra alcun decesso- mentre si sono registrati più guarigioni (42) che nuovi contagi (39) con il totale dei positivi lucani che scende a 1.319, mentre l’incidenza positivi/tamponi giornaliero è al 4,79%, inferiore al dato dell’ultima settimana che è stato del 5,12%.

I nuovi positivi riguardano: Montescaglioso (8), Matera (5), Rotonda (4), poi altri Comuni (come da elenco in terza tabella) con meno casi tra cui Potenza (1).

Per quanto riguarda i ricoveri totali, oggi risalgono a 53 rispetto ai 50 di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 4.