Sembra un essere un sequel senza fine questa pandemia in cui siamo infilati dagli inizi dello scorso anno. E quando si pensa di stare per arrivare ad un approdo più o meno sicuro arrivano nuove previsioni non certo rassicuranti. “La prossima variante del coronavirus potrebbe essere anche peggiore e più contagiosa della Delta” è, infatti, l’allarme lanciato da Anthony Fauci, che ha ribadito l’importanza di fermare, soprattutto attraverso la vaccinazione, la diffusione dei casi che in America si avviano ad essere almeno 100mila al giorno. Lo stesso ha anche detto che la recente impennata dei contagi negli USA ha riguardato prevalentemente i non vaccinati, aggiungendo: “Ci sono ancora 93 milioni di americani che potrebbero essere immunizzati, ma non lo hanno ancora fatto“. Essi, secondo Fauci, “Pensano erroneamente che riguardi solo loro. Ma non è così. Riguarda anche tutti gli altri”.

A tal proposito in Italia (dove da oggi entra anche in vigore il green pass https://giornalemio.it/cronaca/le-nuove-decisioni-estensive-del-green-pass-con-la-mini-quarantena-per-i-vaccinati/), le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.782.275, il 62,55% della popolazione over 12 (report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06:10 di oggi).

In Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 agosto, sono state effettuate 4.582 vaccinazioni. A ieri sono 363.551 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (65,7 per cento) e 271.344 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (49 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 634.895 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 897 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 38 (fra i quali 36 relativi residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni, 18 delle quali relative a residenti in Basilicata.”

Come si vede, in base ai dati di questo comunicato completato dal report delle schede che trovate più avanti, oggi si registra un minore numero di contagi e una incidenza positivi/tamponi che scende ancora al 4,24%, rispetto al 5,81% del giorno precedente e all’11,04% di quello prima, inferiore anche a quella riferita ai tamponi processati nell’intera settimana appena conclusa che è stata del 4,81%.

Ma il totale dei positivi in Basilicata (anche tenuto conto delle 18 ulteriori guarigioni) cresce a 854 e i ricoveri totali salgono da 20 a 22, mentre rimane sempre uno in terapia intensiva e, soprattutto, nessun decesso.

I nuovi casi riguardano: Matera (5), Potenza (3), Bernalda (3), Scanzano J. (3), Melfi (3), Potenza (3), poi (come da elenco in tabella sottostante) altri comuni con meno casi.