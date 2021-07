In Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 29 luglio, sono state effettuate 4.861 vaccinazioni. A ieri sono 351.440 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (63,5 per cento) e 250.008 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (45,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 601.448 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 892 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 37 – e tra questi 35 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state registrate 6 guarigioni di residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi di giornata è del 4,15, minore rispetto al 6,14% del giorno precedente, sempre superiore di quello relativo alla settimana che si è appena conclusa che è stato del 3,40%.

Sul fronte dei ricoveri continuano ad essere buona la situazione pur a fronte di una lieve risalita da 14 a 15 dei ricoveri totali, sempre con nessun caso in terapia intensiva e nessun decesso.

I nuovi positivi riguardano: Matera (6 casi), Potenza (5), Venosa (3), tre a Bernalda, Ruoti e Tramutola, poi altri comuni con meno casi (vedi elenco in tabella sottostante).

Tenuto conto che sono stati registrati 6 nuovi guariti (tutti residenti), il numero dei positivi attuali in Basilicata riportati ufficialmente salgono ancora a 646.

NB. Il tasso di positività indicato in tabella (3,92%) è calcolato su due valori non omogenei: il totale dei positivi dei soli residenti (35) sul totale dei tamponi (892) comprensivo anche di quelli dei non residenti, quindi non corretto.