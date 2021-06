Da oggi 5 giugno 2021, come riferiamo a parte, la ASM ha comunicato che sono aperte le iscrizioni per le vaccinazioni dei maturandi che saranno effettuate già da domani (https://giornalemio.it/cronaca/asm-dal-6-giugno-vaccinazione-maturandi-aperte-le-prenotazioni/) , corridoio specifico che si aggiunge alla possibilità avviata da ieri per prenotazione per ogni fascia d’età, a partire dai 12 anni.

Nel mentre dal report del governo, aggiornato a questa mattina alle 6,06, ci informa che sono 37.069.235 le dosi di vaccino in totale somministrate in Italia, mentre sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (il 23,48 % della popolazione over 12). Sono state somministrate il 88,3% delle dosi consegnate alle Regioni, con la Basilicata che rimane sopra la media nazionale con il suo 89,8% (somministrate 349.375 su 389.235 dosi ricevute).

Venendo ai dati nell’anticipazione delle 13,15, ” la task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 giugno:

—sono stati processati 826 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 31 (relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 148 guarigioni (di cui 146 relative a residenti in Basilicata).

–inoltre ” sono state effettuate 4.836 vaccinazioni. A ieri sono 223.641 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (40,4 per cento) e 125.840 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (22,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 349.481 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

Da questa informativa stentata possiamo dedurre che l’incidenza dei nuovi positivi sui tamponi processati è del 3,75%, inferiore al 5,39% del giorno precedente e a quello medio della settimana appena conclusa che è stato del 4,68%, mentre quello nazionale è del 2%.

Per ulteriori notizie passiamo al secondo tempo di questa ulteriore stranezza dell’informazione a rate in materia di covid del famigerato “modello Basilicata”, ovvero “Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd.”

Ma che in verità, bontà loro, hanno reso già visibile con 20 minuti di anticipo (Ma non si può fare un unico comunicato con tutti i dati?).

Da esso, che riportiamo a seguire, rispetto a quanto vi abbiamo già riportato prima, apprendiamo che vi sono stati, purtroppo, due decessi (a Senise e Montemilone) e che i ricoveri totali in ospedale sono scesi da 54 a 52 e non c’è più nessun ricoverato in terapia intensiva.

Inoltre, che i nuovi contagi riguardano: Pisticci (5 casi), Potenza (4 casi), poi altri con meno casi. Nessun caso a Matera. Il totale dei positivi lucani si attestano a 3.299.