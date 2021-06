Oggi 9 giugno, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 giugno,

— sono stati processati 895 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 33 (e fra questi 31 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 62 guarigioni (di cui 59 relative a residenti in Basilicata).

–inoltre “sono state effettuate 4.585 vaccinazioni. A ieri sono 239.321 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (43,3 per cento) e 128.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 367.533 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi processati è del 3,69%, inferiore al 4,11% del giorno precedente, ma superiore al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 3,52%.

Avvertiamo i lettori che le tabelle del bollettino che pubblichiamo a seguire, riporta una incidenza inferiore ( 3,5% ) evidentemente calcolata erroneamente sui soli 31 positivi lucani ma rapportati al totale dei tamponi che comprende, invece, anche quelli dei non lucani. Per fornire un dato corretto, la task force dovrebbe depurare anche il totale dei tamponi da quelli dei non residenti. Fino ad allora il dato più realistico è quello tra dati omogenei opvvero: totale tamponi/totale positivi. Che è quello che adottiamo noi in assenza di notizie sul totale dei tamponi dei soli lucani.

Sempre dalle tabelle si apprende, inoltre, che non vi è stato alcun decesso, che i ricoveri totali sono ulteriormente calati da 44 a 43 e sempre nessun caso in terapia intensiva. Bene.

I nuovi positivi di oggi riguardano: Bella (10 casi), Montalbano Jonico (4 casi), Bernalda (3), poi altri Comuni con numeri inferiori. Nessun caso a Matera e Potenza.