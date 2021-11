Nell’ultimo report dell’Iss si evidenzia che calcolando il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati (184,1 ricoveri per 100.000) questo risulti essere circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi (25,0 ricoveri per 100.000) e 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi (31,5 ricoveri per 100.000). Inoltre, analizzando il numero dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi negli over 80, si osserva che il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (10,9 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) è circa sette volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi (1,5 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) e da oltre sei mesi (1,4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000) mentre, nel periodo 17/09/2021 – 17/10/2021, il tasso di decesso nei non vaccinati (64,1 per 100.000) è circa dieci volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro sei mesi (6,2 per 100.000) e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi (9,9 per 100,000).

E una conferma sul campo, in real time, arriva dal governatore del Veneto Luca Zaia che a fronte dei 1.125 i nuovi contagi di Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore, specifica che “sono 360 i ricoverati negli ospedali e che l’80% dei ricoverati nelle terapie intensive sono non vaccinati. Ma questi rappresentano solo il 15% della popolazione quindi si tratta di dati veramente importanti. Siamo davanti a quella che potremmo già definire la ‘pandemia dei non vaccinati‘”.

In Basilicata, sul fronte covid, da segnalare la scoperta di due positività tra gli alunni dell’istituto comprensivo di Stiglianoche ha convinto l’amministrazione comunale ad avviare uno screening ampio sulla popolazione, considerato che attualmente vi sono 18 positivi accertati in paese e dai risultati dei tamponi eseguiti si spera si possa escludere l’esistenza di un focolaio più ampio. Comunque, per precauzione Francesco Micucci, il sindaco, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle due classi in cui sono emersi i casi di positività.

Dai comunicati odierni che pubblichiamo a seguire si rileva, inoltre, che la situazione è sotto controllo e che:

l’incidenza di giornata dei positivi sui tamponi risale al 5,03%, rispetto al 3,03% della giornata precedente e del dato della settimana precedente che è stato 4,85 %;

rispetto al 3,03% della giornata precedente e del dato della settimana precedente che è stato 4,85 %; i ricoveri totali rimangono 26 , con sempre un solo caso in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza;

, con sempre un solo caso in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 30 nuovi casi e delle 6 guarigioni del fine settimana, risale oltre la soglia dei 900 e passa da 895 a 920;

che, tenuto conto dei 30 nuovi casi e delle 6 guarigioni del fine settimana, i nuovi casi riguardano: Matera (6), Potenza, Anzi, Pisticci e Policoro (3), poi altri Comuni con meno positivi come da elenco in tabella che segue.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale e le tabelle riepilogative dei dati:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 12 novembre, sono state effettuate 1.485 vaccinazioni. A ieri sono 434.591 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento), 398.313 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,0 per cento) e 15.942 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 848.846 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 596 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 30 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 6 guarigioni, di cui 5 relative a residenti in Basilicata.”