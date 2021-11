In Europa la quarta ondata di contagi covid non rallenta e la mappa dei Paesi è sempre più rossa. Una stretta è stata decisa in Austria, con niente eventi e ristoranti chiusi a non vaccinati. E’ allarme in Germania dove si contano 194 morti in un solo giorno ed anche in Croazia e Islanda dove c’è stata una impennata di contagi. In risalita i casi anche in Francia dove torna l’obbligo di mascherine a scuola. Anche l’Ucraina ha registrato 793 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più alto dall’inizio della pandemia, così come riferisce l’edizione online di Deutsche Welle, che cita i dati pubblicati dal ministero della Sanità.

In Italia, forse perchè siamo stati la nazione per prima colpita in Europa “Abbiamo imparato tante cose durante la pandemia” di Covid, come dice il professor Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, per cui la situazione è migliore. Sempre Rezza afferma “La campagna vaccinale italiana è stata veramente di successo siamo andati meglio della Germania“. Mediamente “le coperture sono piuttosto elevate, ci avviciniamo al 90% di persone che hanno ricevuto la prima dose“. Ed anche l’introduzione del green pass ha l’obiettivo “la riduzione del rischio” di trasmissione del Covid, “e di tenere aperte attività e ridurre il rischio di focolai all’interno di queste strutture”.

Ma “Al virus l’inverno piace e quindi dobbiamo mantenere l’attenzione elevata” afferma il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini e aggiunge: “Ecco perché abbiamo deciso di somministrare una dose booster, di richiamo, a partire dalle categorie a rischio, dopo sei mesi“.

Dunque la terza dose è fondamentale per tenere elevata la protezione che altrimenti decade, come è stato accertato, dal sesto mese successivo al completamento del ciclo vaccinale.

Venendo alla Basilicata, anche oggi si registra (come dicevamo ieri) una ulteriore conferma della difficoltà a far avanzare la campagna vaccinale in regione al punto da spingere ad un nuovo appello da parte del Presidente della Giunta Regionale Vito Bardi he invita agli ultra sessantenni che hanno fatto la seconda dose sei mesi fa a recarsi senza ulteriori indugi presso gli hub vaccinali per effettuare la terza dose, per la quale non c’è bisogno di alcuna prenotazione. Ciò -sottolinea Bardi- al fine di mantenere la situazione di attuale sostanziale tranquillità sul fronte della diffusione della pandemia (https://giornalemio.it/cronaca/bardi-siamo-indietro-sulle-terze-dosi-chi-ha-piu-di-60-anni-si-rechi-agli-hub-vaccinali/).

Ma ecco, in sintesi, i dati che emergono dai comunicati ufficiali che pubblichiamo integralmente a seguire:

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono sempre il 78,3% (mentre a livello nazionale è l’86,50%) e quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose sono il 71,5% (83,43% dato nazionale) , meno di 10 mila le treze dosi somministrate;

l'incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 3,44% , in riduzione rispetto al 5,22% della giornata precedente ed inferiore al dato della settimana appena conclusa che è stato del 3,92%;

il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei 30 nuovi casi e delle 14 guarigioni, sale da 853 a 869.

Ed ecco a seguire il comunicato ufficiale di oggi, mentre le tabelle riepilogative al momento non sono ancora disponibili e le pubblicheremo appena possibile (con i dati sui ricoveri e sui Comuni interessati ai nuovi casi) :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 novembre, sono state effettuate 1.488 vaccinazioni. A ieri sono 433.432 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento) e 395.546 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (71,5 per cento) e 9.596 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 838.574 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 902 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 31 (30 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 14 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.”

Ed ecco a seguire anche le tabelle riepilogative da cui apprendiamo inoltre che: