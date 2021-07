Anche in Basilicata è stata rilevata, e prima o poi doveva capitare, la variante Delta che potrebbe provocare un incremento di casi, essendo la stessa molto più contagiosa delle precedenti. La scommessa è dunque sui tempi di realizzazione di una copertura ampia della popolazione (specie quella più in età avanzata) prima che possa provocare danni come l’incremento delle ospedalizzazioni (con tutto ciò che ne consegue), cosa che fortunatamente al momento è ancora in numeri contenuti. Attenersi agli accorgimenti che ne impediscono la diffusione proprio in questi mesi che sono decisivi per il raggiungimento di un numero maggiore di vaccinati con ambedue le dosi (siamo ancora circa al 40% in Basilicata e al 45% in Italia) è dunque decisivo, sebbene sia molto difficile attenervisi, considerata la calda stagione che spinge agli incontri.

Eppure bisogna provarci considerato che, come ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanita’ e coordinatore del Cts, intervenuto all’evento ‘Life Sciences Pharma & Biotech Summit’ del Sole 24 Ore: “La variante Delta si connota per una contagiosità decisamente superiore alla variante inglese. I dati che abbiamo a disposizione ci raccontano che i soggetti che hanno ricevuto una sola dose di vaccino possono sviluppare patologie, in qualche caso anche grave“. Aggiungendo che “per questo è necessario procedere a completare il ciclo vaccinale il più velocemente possibile”.

E allora vivere l’estate con qualche attenzione in più diventa doveroso.

Per quanto riguarda la Basilicata: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 12 luglio, sono state effettuate 5.443 vaccinazioni. A ieri sono 320.552 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,9 per cento) e 187.523 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (33,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 508.075 su 553.261 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 535 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 3 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 6 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi della giornata è dunque ancora basso, lo 0,56%, ma ricordiamo che ieri abbiamo rilevato l’incidenza positivi/tamponi relativi alla settimana appena conclusa che è stata dell’1,66% e in crescita rispetto all’1,54% della settimana precedente.

I nuovi tre casi sono stati rilevati tutti a Bernalda.

I ricoveri totali scendono ancora da 13 a 12, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto che sono stati registrati 6 nuovi guariti, il numero dei positivi attuali in Basilicata (in base ai dati sinora forniti che contabilizziamo quotidianamente) sarebbero 2.124, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne numeri inaffidabili (oggi è riportato lo stesso numero di ieri 572, mentre 572+3-6=569) un dato diverso, inferiore di 1.555 persone, come rilevato nei giorni scorsi e mai spiegata nei bollettini (https://giornalemio.it/cronaca/in-basilicata-i-positivi-attuali-son-meno-di-1-000-per-magia-e-i-dati/).