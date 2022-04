Anche il report odierno ci dice che in Basilicata (Task Force Coronavirus bollettino del 14 aprile 2022) ci sono stati tre decessi, tutti avvenuti ala San Carlo di Potenza: una donna del 1930 di Pisticci e due uomini, uno residente a Lavello (classe 1395) e l’altro a Rivello (classe 1933).

Rimangono fermi a 93 i ricoveri totali (66 al San Carlo e 27 al Madonna delle Grazie), di cui sempre due in terapia intensiva a Potenza.

I nuovi positivi riscontrati su 3.227 tamponi processati nella giornata di ieri sono stati 658 (640 i residenti) con una incidenza positivi/tamponi che scende ancora al 20,39%, rispetto al 21,40% del giorno precedente ed anche rispetto al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 21,34%.

I 640 positivi residenti (470 nel potentino e 170 nel materano) sono stati riscontrati principalmente nei comuni di: Potenza (106), Matera (72) Avigliano (24), Ferrandina (19), Tito (18), Venosa (17), poi in altre comunità con numeri minori come da elenco nel report.

Tenuto conto dei 636 guariti (di cui 624 i residenti), il totale dei positivi residenti in regione risalgono da 26.442 a 26.455.

GIMBE, per intanto ha registrato in Basilicata:

• nella settimana 6-12 aprile una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4802) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-20,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (24,8%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,5%) occupati da pazienti COVID-19;

• la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 83,4% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 1,6%) solo con prima dose;

• il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,7% (media Italia 83,7%).

• il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 1,5% (media Italia 8,9%).

• la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 42,2% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,9% (media Italia 3,6%) solo con prima dose;

• L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia:

-Potenza 951 (-18,4% rispetto alla settimana precedente)

-Matera 639 (-24,8% rispetto alla settimana precedente).