L’abbassamento della curva dei contagi, il minore impatto sulle strutture ospedaliere e un rafforzamento ulteriore della copertura vaccinale, sono le chiavi che ci dovrebbero portare nelle prossime settimane a fuoriuscire in qualche modo dalla parte peggiore della pandemia. E a proposito di vaccinazioni, in Italia, in base al report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 6,25 di questa mattina, si apprende che sono state somministrate 36.431.086 dosi addizionali/richiamo (booster) all’85,68% della popolazione over 12 potenzialmente destinataria di queste somministrazioni che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.

Inoltre, il totale della popolazione -sempre over 12- con almeno una dose è pari al 91,12% (con 49.212.974 dosi somministrate), i guariti sono 1.396.284 e il totale con almeno una dose e guariti da un massimo di 6 mesi è di 50.609.258, cioè il 93,70% della popolazione. Nella platea 5-11 anni, con almeno una dose sono 1.325.934, cioè il 36,27% della popolazione, mentre con il totale del ciclo vaccinale sono 931.950, il 25,49% , con un totale guariti di 623.908%, il 17,06%.

In Basilicata abbiamo numeri significativi sebbene al di sotto di quelli nazionali. A ieri, infatti, come si legge nel comunicato, hanno ricevuto la prima dose del vaccino l’84,3 per cento, quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose l’78,1 per cento e solo il 59,2 per cento quelli che hanno ricevuto la terza dose.

E ancora si registrano decessi. Oggi il report ne segnala tre: due al San Carlo di Potenza (una donna di Gallicchio ultra 90enne e un uomo di Tramutola ultra 80enne), oltre ad un uomo che era ricoverato al Madonna delle Grazie, anche lui over 90 e di Matera.

Sostanzialmente stabili i ricoveri totali (da 99 a 98) e quelli in terapia intensiva (da 4 a 3 tutti nell’ospedale di Matera). In riferimento alle percentuali di occupazione dei posti letto Covid elaborati dall’Agenas, risulta che in area medica in Basilicata è del 26%, più alta della media nazionale che è del 24%, ma comunque in calo, mentre nelle terapie intensive la percentuale di posti letto occupati da pazienti con Covid-19 è del 5%, rispetto al 12% nazionale.

Sono stati riscontrati 786 nuovi positivi su 4.195 tamponi processati, con una incidenza del 18,74%, superiore al 16,18% di ieri ed anche al 15,51% della settimana appena conclusa.

Comunque, anche oggi, continuano ad essere inferiori alle 831 guarigioni registrate.

Ed ecco il primo comunicato della giornata, mentre le tabelle riepilogative con infografica saranno aggiunte dopo le 17,00 a seguire:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 15 febbraio, sono state effettuate 1.643 vaccinazioni.

A ieri sono 466.148 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento), 431.975 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,1 per cento) e 327.796 (59,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.225.919 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 93 le persone ricoverate: 48 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui nessuno in terapia intensiva, e 45 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.195 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 786 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 831 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Gallicchio, 1 a Tramutola e 1 a Matera.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”