C’è anche un medico in pensione (71 anni) no vax tra le tre nuove vittime riportate dal bollettino odierno della task force (Task Force Coronavirus bollettino del 13 febbraio 2022), tutte ricoverate in terapia intensiva al San Carlo. Gli altri due deceduti sono un ultrasessantenne, anch’esso di Potenza e una donna di 84 anni di Muro lucano, entrambi vaccinati, sebbene affetti da altre importanti patologie pregresse.

Risalgono da 100 a 104 i ricoveri totali (51 al San Carlo e e 53 al Madonna delle Grazie), mentre quelli in terapia intensiva variano da 7 a 5 (2 a Potenza e 3 a Matera).

Dopo alcuni giorni in cui i guariti superavano i nuovi positivi, oggi di nuovo i positivi 507 (487 i residenti) tornano a superare le guarigioni 436 (425 i residenti) mentre l’incidenza sui tamponi processati (3.652) è del 13,88%, quindi in discesa rispetto al 15,62% della giornata precedente e al 16,60% della settimana scorsa.

I nuovi positivi riguardano Matera(84), Potenza (43), Policoro e Melfi (18), Lauria (15), Scanzano Jonico (13), Pisticci, Bernalda e Muro Lucano (10), poi altri comuni con minori casi.

Il totale dei positivi in regione, tenuto conto dei nuovi positivi, dei guariti e dei decessi odierni, tornano a crescere da 20.112 a 20.171.

Prosegue intanto la campagna vaccinale e sabato la Basilicata è stata prima in italia, come media di dosi somministrate.

Riportiamo la notizia secondo cui, da uno studio preclinico dell’Istituto superiore di sanità (Iss) condotto in modelli animali di topo, emergerebbe il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale contro il SARS-CoV-2 che si basa su una proteina comune a tutte le varianti di SARS -CoV-2 che avrebbe una protezione duratura anche su cariche virali elevate. Lo studio appena pubblicato sulla rivista Viruses e condotto-per l’appunto- dai ricercatori del Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Iss, ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2.

Uno studio che si spera giunga a conclusione in fretta tenuto conto che, a fronte di un ottimismo circolante forse eccessivo, secondo numerosi scienziati inglesi Omicron non sarà l’ultima variate del Coronavirus e le prossime potrebbero anche essere “più letali o avere conseguenze più a lungo termine“. Speriamo abbiano torto.