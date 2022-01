E’ iniziata oggi, a seguito dell’ordinanza regionale n° 1 del 5 gennaio 2022, nei comuni lucani l’attività di screening prevista nelle giornate 7, 8 e 9 gennaio e riservata esclusivamente all’utenza scolastica, alunni e personale scolastico, degli Istituti comprensivi e delle scuole paritarie di competenza comunale, infanzia, elementari e medie. Non essendo obbligatorio sottoporsi a tampone è evidente che questa attività, che punta ad un rientro nelle aule in sicurezza lunedì prossimo, avrà un senso se l’adesione sarà totale. L’augurio è che ciò venga compreso.

Inoltre, come abbiamo già ricordato ieri, l’obbligo vaccinale riguarderà 13.681 lucani over 50. Considerato che lo stesso entrerà in vigore il 15 febbraio e il green pass lo si riceve 14 giorni dopo la somministrazione è evidente che quest’ultima -per essere in regola- andrà effettuata entro la fine di questo mese. E’ stato reso noto che per fare la prima dose in Basilicata non è necessaria la prenotazione.

Il report odierno registra, purtroppo, ancora tre vittime in Basilicata (siamo a 642 in totale): un uomo di 85 anni morto a Senise (vaccinato ma con patologie pregresse) e due donne, decedute (una ieri ed una oggi) nei reparti di pneumologia e malattie infettive del San Carlo di Potenza.

Anche il numero dei positivi di oggi è elevato: 988 (932 i residenti) su 2.245 tamponi processati, con una incidenza positivi/tamponi impressionante del 44,01% (praticamente quasi uno su due).

I ricoveri salgono fortunatamente di poco: sono ora 76 (40 al San Carlo e 36 al Madonna delle Grazie) di cui 2 in terapia intensiva (uno per ognuno dei due ospedali).

Ecco a seguire il report riferito a ieri:

Le tabelle riepilogative dei due giorni passati (con i comuni interessati ai nuovi positivi) le pubblicheremo in calce a questo articolo non appena verranno rese disponibili.