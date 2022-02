Nel Report integrale sulla sorveglianza epidemiologica SarS-Cov-2 dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato oggi, vengono riportati i dati di mortalità nella popolazione over 12, registrati nel periodo 24 dicembre 2021-23 gennaio 2022. E da essi risulta che la mortalità per Covid-19 tra le persone non vaccinate è risultato 19 volte più alto rispetto a chi ha fatto la dose booster, e circa 7 volte maggiore rispetto a chi è vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi.

Nonostante queste evidenze sono ancora 5 milioni le persone sopra i 5 anni di età che nel nostro Paese non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid, secondo i dati del bollettino settimanale della struttura commissariale.

Nel contempo la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla quarta dose per i soggetti gravemente immunodepressi, con la tempistica di somministrazione simile alla dose booster.

Venendo ai dati odierni della Basilicata forniti dalla task force, siamo di fronte ancora a tre decessi: un settantanovenne di Lagonegro e di un novantottenne di Castronuovo S.Andrea, entrambi vaccinati e ricoverati al San Carlo, oltre a una ottantenne calabrese, anche lei vaccinata, che si trovava nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Matera.

I ricoveri totali tornano a scendere, da 104 a 99 (54 al San Carlo e 45 al Madonna delle Grazie), mentre in terapia intensiva rimane un solo ricovero a Matera.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, ne sono stati riscontrati 648 su 3.770 tamponi processati, con una incidenza del 17,19% che si mantiene sostanzialmente costante da giorni (ieri è stato del 17,63%, il giorno prima 16,98%), sempre superiore al 15,51% della settimana appena conclusa. Essi continuano a rimanere, comunque, sempre inferiori al numero dei guariti, che oggi è infatti di 678.

Ed ecco il primo comunicato integrale della giornata, mentre le tabelle riepilogative con infografica saranno aggiunte dopo le 17,00 a seguire:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 18 febbraio, sono state effettuate 1.654 vaccinazioni.

A ieri sono 466.355 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento), 432.862 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,2 per cento) e 330.891 (59,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.230.108 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 99 le persone ricoverate: 54 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 45 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.770 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 648 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 678 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Lagonegro, 1 residente a Castronuovo Sant’Andrea, 1 residente in Calabria.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”