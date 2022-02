Con una nota inviata qualche giorno fa dal direttore generale Domenico Tripaldi alle aziende sanitarie, a quelle ospedaliere e al presidente dell’ordine dei medici, si è avviata la procedura per l’utilizzo anche in Basilicata dell’antivirale Lagervio (Monlupiravir) per il trattamento delle infezioni da covid19.

Il farmaco, che verrà fornito nel confezionamento predisposto per United Kingdom e con foglio illustrativo in inglese, sarà prescrivibile dai medici specialisti delle unità operative di pneumologia e malattie infettive dei due ospedali a cui è demandata la verifica delle condizioni di “eleggibilità, prescrizione, somministrazione ed il follow up in accordo con i medici di medicina generale/usca.” Ma è ai medici di medicina generale e delle Usca che viene demandata la funzione di individuare i “pazienti sintomatici positivi per SARS-CoV-2 candidabili alla terapia con l’antivirale, così come definito da AIFA.” (https://www.aifa.gov.it/web/guest/uso-degli-antivirali-orali-per-covid-19) Dunque si apre anche da noi la possibilità di intervenire tempestivamente ed evitare così in molti casi l’ospedalizzazione.

Per intanto continua lo stillicidio dei morti. Ancora oggi si registrano tre decessi avvenuti nell’ospedale San Carlo di Potenza: un 87enne di Pietrapertosa, ricoverato in malattie infettive e non vaccinato; un 79enne di Bella, ricoverato in medicina d’urgenza, vaccinato, e un 69enne di Francavilla in Sinni, ricoverato in Pneumologia, vaccinato con tre dosi, affetto da altre patologie.

Si registra anche un incremento dei ricoveri ordinari, da 95 a 98 (Potenza 47, Matera 51), ed anche quelli in terapia intensiva, da 4 a 6 (3 al San Carlo e 3 al Madonna delle Grazie). Ma l’AGENAS nel suo monitoraggio quotidiano registra un tasso di occupazione nei reparti ordinari del 26 per cento, contro il 29 della media nazionale e quello delle terapie intensive al 5, rispetto al 15 per cento generale. Dunque, dati ancora da zona bianca.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, sui 7.111 tamponi esaminati nella giornata di ieri ne sono stati riscontrati 1.182, con una incidenza pari a 16,62%, superiore/inferiore al 16,60% dato relativo alla settimana appena conclusa.

Da registrare anche l’alto numero di guariti. Sono stati 1.080.

Ma ecco a seguire il primo comunicato ufficiale di giornata, mentre dopo le 17 -non appena disponibili- pubblicheremo in coda anche le tabelle riepilogative con le notizie sui comuni interessati ai nuovi contagiati:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 febbraio, sono state effettuate 2.930 vaccinazioni.

A ieri sono 464.731 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,0 per cento), 427.963 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,4 per cento) e 315.844 (57,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.208.538 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 98 le persone ricoverate: 47 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 3 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 7.111 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.182 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.080 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Bella, 1 residente a Francavilla in Sinni, 1 residente a Pietrapertosa.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”