Dopo un giorno di tregua il bollettino della task force della Basilicata torna a segnalare di nuovo decessi. Sono tre e tutti avvenuti al San Carlo di Potenza. Trattasi di uomini residenti nei comuni di Rionero in vulture, Cancellara e Moliterno.

E risalgono anche i ricoveri totali che passano da 88 a 94 (60 al San Carlo e 34 al Madonna delle Grazie) due dei quali sono in terapia intensiva, uno per ognuno dei due nosocomi (secondo la Fondazione Gimbe, la Basilicata con il 24% è sopra la soglia di saturazione dei posti letto in area medica, ma non quello di occupazione delle terapie intensive che rimane basso all’1,3%).

Rimane alta anche l’incidenza dei nuovi casi che -come registriamo- da giorni rimane sopra la soglia del 20% giornaliero e che sempre la Fondazione GIMBE nel suo ultimo report certifica come nella settimana dal 2 all’8 marzo in Basilicata si siano registrati 3.569 positivi per 100mila abitanti (un dato in peggioramento) e un aumento dei nuovi casi del 2,5% rispetto ai 7 giorni precedenti.

Anche oggi, infatti, sono stati rilevati 641 nuovi positivi su 2.923 tamponi processati con una incidenza del 21,93%, in risalita rispetto a quello della giornata precedente e sempre molto al di sopra dell’ultimo dato settimanale che è stato del 18,37%.

Alto, comunque, anche il numero dei guariti che nel report odierno sono 1.410.

Ed ecco a seguire il primo comunicato della mattinata a cui seguiranno in serata le tabelle riepilogative che aggiungeremo in coda appena disponibili:

“A ieri sono 467.461 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 439.077 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,4 per cento) e 343.091 (62,0 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.249.653 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 94 le persone ricoverate: 60 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 34 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 2.923 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 641 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.410 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 3 decessi relativi a 1 persona residente a Rionero in Vulture, 1 persona residente a Moliterno e 1 persona residente a Cancellara.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“