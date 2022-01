Poco dopo che l’Ema ha approvato ed autorizzato l’immissione in commercio condizionale per il medicinale antivirale orale Paxlovid per il trattamento del COVID-19 prodotto dalla Pfizer, è stato reso noto che a breve ci saranno i primi arrivi dello stesso in Italia. Infatti, in una nota si legge che: “Nella giornata di ieri la struttura Commissariale, d’intesa con il ministero della Salute, ha finalizzato con la casa farmaceutica Pfizer un contratto per la fornitura di 600mila trattamenti completi dell’antivirale Paxlovid nel corso del 2022” . La distribuzione della prima tranche di questo nuovo farmaco, pari a 11.200 trattamenti, dovrebbe avvenire agli inizi di febbraio e sarà distribuita alle Regioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Aifa.

Potrebbe essere un altro passo verso una fuoriuscita da una situazione pandemica che, paradossalmente, è favorita anche dalla vastità dei contagi provocati dall’ultima variante che di fatto sta estendendo parimenti una difesa immunitaria di massa. Una condizione che ci proietta verso una convivenza con il covid19 come accade per altre malattie e sempre -come di norma-con le attenzioni che dovranno essere rivolte alle categorie fragili. Speriamo bene.

Per quanto riguarda le prime notizie odierne sul fronte covid in Basilicata, ci tocca registrare ancora tre decessi relativi a cittadini residenti a Tursi, Lauria e Rotonda (si tratta di due ultraottantenni – di cui uno non vaccinato – e di un 78enne, tutti ricoverati nella pneumologia dell’ospedale San Carlo di Potenza).

Inoltre, crescono ulteriormente sia i ricoveri nei reparti ordinari (da 101 a 104) che quelli in terapia intensiva che da 5 salgono a 6 (4 a potenza e 2 a Matera).

Per quanto riguarda i nuovi contagi ne sono stati rilevati 1.154 sui 6.664 tamponi processati nella giornata di ieri, con una incidenza che per il quarto giorno consecutivo rimane al 17% (17,32% per la precisione), sotto il valore della settimana precedente che è stato del 18,17%.

Queste sono al momento le notizie desumibili dal comunicato ufficiale da poco diffuso e che pubblichiamo integralmente a seguire, mentre ulteriori dettagli li riporteremo (sempre in questa pagina) non appena saranno disponibili anche le tabelle riepilogative:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 27 gennaio, sono state effettuate 4.924 vaccinazioni. A ieri sono 460.157 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,2 per cento), 421.942 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,3 per cento) e 283.459 (51,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.165.558 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 104 le persone ricoverate: 50 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 54 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 6.664 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.154 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 756 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati tre decessi di persone residenti a Lauria, Rotonda e Tursi.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”