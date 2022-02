La situazione sul fronte covid 19 continua a migliorare, parola della Fondazione Gimbe che con l’ultimo proprio monitoraggio indipendente ha rilevato che, dal 9 al 15 febbraio, i nuovi casi registrano, per la terza settimana consecutiva, una netta flessione (sono stati circa 440 mila, ovvero -32,3% rispetto alla settimana precedente). Questo dovrebbe spingere a “ridisegnare ora le strategie per ridurre l’impatto di nuove ondate dopo l’estate“. A calare (del 19,6%) sono stati anche i casi attualmente positivi, così come continua a diminuire la pressione dei pazienti Covid sulle strutture sanitarie (un calo del 14,9% dei pazienti ricoverati in area medica e un calo del 18,7% dei ricoveri in terapia intensiva). Ma a diminuire, sono stati finalmente anche i decessi che -negli ultimi sette giorni- sono stati 2.172 (di cui 184 riferiti a periodi precedenti) -16,2% rispetto alla settimana precedente. Bene, speriamo che si continui in questa direzione.

Per quanto riguarda la Basilicata, il primo comunicato di giornata ci dice che anche oggi si registrano tre decessi di persone residenti a Bernalda, Policoro e Filiano. Le vittime sono un 74enne di Bernalda e una 97enne di Policoro, entrambi morti al Madonna delle Grazie di Matera, e una donna centenaria di Filiano, ospite dell’ex Don Uva di Potenza.

I ricoveri totali variano da 93 a 95 ( 47 al San Carlo e 48 al Madonna delle Grazie), quelli in terapia intensiva da 3 a 2, tutti a Matera.

Sono stati riscontrati 651 nuovi positivi su 3.833 tamponi processati, con una incidenza del 16,98% , inferiore al 18,74% di ieri e di poco superiore al 15,51% della settimana appena conclusa.

Comunque, anche oggi, i nuovi positivi continuano ad essere inferiori alle 653 guarigioni registrate.

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 febbraio, sono state effettuate 1.436 vaccinazioni. A ieri sono 466.215 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,3 per cento), 432.314 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,1 per cento) e 328.835 (59,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.227.364 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 95 le persone ricoverate: 47 nell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, di cui nessuna in terapia intensiva, e 48 nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.833 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 651 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 653 guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di 3 persone: 1 residente a Filiano, 1 a Bernalda e 1 a Policoro.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

