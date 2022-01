Come è abbastanza evidente la situazione non accenna a virare verso il meglio e probabilmente non lo sarà ancora per qualche settimana. In Basilicata oggi si contano altri tre decessi (uno di Matera, due di Lavello) e i ricoveri salgono ancora a quota 89, due dei quali nel nosocomio di Potenza sono in terapia intensiva.

I deceduti (tutti vaccinati) sono un 76enne che era ricoverato al San Carlo di Potenza, nel reparto di Malattie Infettive ed una donna di 90 anni morta nella propria abitazione a Lavello. La terza vittima (una donna di 84 anni residente a Matera) è invece deceduta nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Madonna delle Grazie.

Sul fronte dei contagi si contano 611 nuovi positivi su 1.951 tamponi processati ieri, pari al 31,32%, che è l’unico dato confortante della giornata essendo inferiore al 34,78% di ieri e persino al 33,48% della settimana scorsa. Sebbene con questi numeri giornalieri si vada rapidamente (e sono solo quelli noti) ad un incremento esponenziale di positivi che per quanta larga parte asintomatici, comunque sono potenzialmente contagiosi e statisticamente certo che una percentuale (si spera la più bassa possibile) andrà ad impattare su un sistema sanitario allo stremo, perchè non rinforzato in quest’ultimo anno e perchè gestito malissimo.

Al punto da aver demandato all’autogestione delle quarantene e all’equiparazione dei tamponi antigenici (uno su due riconosce falsi negativi) a quelli molecolari così come fatto anche in Basilicata sino al voler giungere alla occultazione dei dati con la proposta delle regioni di eliminare il report quotidiano (https://giornalemio.it/cronaca/fimmg-basilicata-questioni-risolte-e-in-sospeso-nella-gestione-della-pandemia/) o addirittura di non conteggiare tra gli infetti gli asintomatici, nonchè escludere dal computo covid i rivcoverati per altre patologie ma che al momento dell’ospedalizzazione sottoposti a tampone risultano positivi. Roba da repubblica delle banane che ha fatto giustamente levare alta la voce di denuncia dei medici italiani (https://giornalemio.it/cronaca/la-truffa-del-nuovo-sistema-di-conteggio-dei-positivi-denunciato-dai-medici/).

Ma , a proposito di comunicazione dei dati, in base alla stramberia di quella lucana che divide in due tempi il report giornaliero dei dati covid, ecco a seguire la prima parte – ovvero un comunicato parziale (ad esempio oggi mancano anche i contagi e le guarigioni dei residenti)- mentre le tabelle con i dati riferiti ai vari comuni le pubblicheremo a seguire in fondo a questo stesso articolo non appena disponibili:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 14 gennaio, sono state effettuate 6.028 vaccinazioni. A ieri sono 453.176 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,9 per cento) e 417.419 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,4 per cento) e 227.858 (41,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.098.453 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 89 le persone ricoverate: 47 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 42 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 1.951 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 611 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 274 guarigioni.

Ieri, inoltre, è stato registrato il decesso di 3 persone: un uomo e una donna residenti a Lavello e una donna residente a Matera.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi sarà consultabile dopo le ore 14,00 di oggi collegandosi alla pagina web: https://bit.ly/3fLEgGd“