Basilicata: 3.295 vaccinazioni in settimana, scende ancora rapporto positivi/, 3 decessi.

Scendono ancora e tornano sotto cento i ricoveri, con l’incidenza del rapporto postivi/tamponi che cala ancora. E’ quanto riferisce il report odierno (Bollettino task force coronavirus Basilicata del 23-7-2022) che segnala anche il decesso di tre donne: uno avvenuto al San Carlo (una donna residente a Potenza, classe 1937); due al Madonna delle Grazie (una signora di Matera, classe 1917, e un’altra di Montalbano Jonico, classe 1938).

Quindi, i ricoveri ospedalieri -anche a causa dei predetti decessi- scendono ancora da 102 a 98: 39 al San Carlo e 59 al Madonna delle Grazie, dei quali uno in terapia intensiva nel nosocomio materano.

I nuovi positivi di giornata riscontrati sono 720 (676 i residenti) su 2.707 tamponi processati nella giornata di ieri con una incidenza del 26,60% ancora in calo rispetto al 28,05% del giorno precedente ed al dato della settimana scorsa che è stato del 33,15%.

Dei 676 nuovi positivi residenti (462 nel potentino e 214 nel materano) ne sono stati riscontrati: 74 a Potenza, 71 a Matera, 26 a Rionero in Vulture, 23 a Lauria, 20 ad Avigliano, 18 a Policoro, poi numeri minori in altre comunità che potete consultare al link iniziale.

Oggi, tenuto conto dei 693 guariti di giornata, nonché dei 3 decessi, il totale dei positivi in regione scende ancora da 15.465 a 15.445.

Inoltre, come ogni sabato la Regione comunica i dati delle vaccinazioni anti-covid somministrate in Basilicata dal 16 al 22 luglio 2022 che sono state in totale 3.295. I dettagli a questo link: Vaccinazioni anti Covid19 – Dati dal 16 al 22 luglio 2022.