Basilicata: 285 nuovi positivi, ma il totale scende sotto i 13mila. In Italia e nel mondo crescono.

Il report della task force regionale (Task Force Coronavirus bollettino del 16 giugno 2022) da conto di una flessione dell’incidenza dei postivi sui tamponi processati, dopo quattro giorni di crescita, mentre i ricoveri rimangono identici a quelli del giorno precedente, non ci sono decessi e il totale dei positivi in regione scendono sotto i 13 mila.

Dunque su 1.063 tamponi processati nella giornata di ieri, sono stati riscontrati 295 positivi (285 i residenti) per una incidenza del 27,75%, in discesa rispetto al precedente 28,39%, sebbene molto al di sopra dell’ultimo dato settimanale che è stato del 21,52%.

I ricoveri ospedalieri totali rimangono 37 (21 al San Carlo e 16 al Madonna delle grazie) di cui sempre uno in terapia intensiva a Potenza.

I 285 nuovi positivi residenti (208 nel potentino e 77 nel materano) sono stati riscontrati a: Potenza (61), Matera (38), Lavello (12), Albano di Lucania e Pisticci (8), poi in altre comunità con numeri inferiori.

Considerati i nuovi positivi e tenuto conto dei 289 guariti di giornata, oltre 386 relativi a periodi precedenti e frutto del lavoro di ricalcolo dei dati in piattaforma covid19, il totale dei positivi in regione passano da 13.103 a 12.713.

Un “netto rialzo dei contagi” Covid (+32,1%), e “lieve aumento” dei decessi (+6,1%) in Italia è, invece,’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 8-14 giugno, rispetto a quella precedente.

Un aumento percentuale dei casi Covid si rileva in quasi tutte le regioni italiane, verosimilmente trainato dalla sottovariante Omicron 5.

Quanto ai nuovi casi, sono 160.751 a fronte dei 121.726 della settimana precedente a quella presa in esame nel report odierno, mentre i decessi negli ultimi 7 giorni risultano 416, di cui 61 riferiti a periodi precedenti, con una media di 59 al giorno in lieve aumento rispetto ai 56 della settimana precedente.

Una tendenza rilevata dall’Oms anche nel resto del mondo in cui frena il calo di casi Covid e risalgono le morti. Se a livello globale il numero settimanale dei nuovi contagi ha imboccato una curva in discesa dal gennaio scorso in poi, negli ultimi 7 giorni monitorati dall’Organizzazione mondiale della sanità (6-12 giugno) sono stati registrati oltre 3,2 milioni di casi, un dato simile a quello della settimana precedente. Quanto ai decessi, dopo 5 settimane di riduzione il numero di morti è nuovamente aumentato, con 8.700 decessi riportati negli ultimi 7 giorni, pari a un +4%. Al 12 giugno 2022, il totale dei casi di Covid-19 confermati nel mondo passa così a oltre 533 milioni, con più di 6,3 milioni di morti.