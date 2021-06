Secondo Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), la variante Delta diventerà “nei prossimi mesi probabilmente” la forma dominante di Covid in Italia, “cosi come per l’Europa tutta“, sottolineando che, a differenza del Regno Unito, “ci sentiamo più protetti perché molti in Italia hanno già preso due dosi” di vaccino. Tuttavia, ha aggiunto, “facciamo pochi screening“. Che è poi ciò che stiamo rilevando da settimane anche nel nostro piccolo, esattamente da quando è partita la corsa alla conquista della zona bianca da conseguire con meno di 50 positivi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive.

Una furbata che solo l’avanzata della campagna vaccinale potrà evitare che ci si ritorca contro in autunno. E su questo fronte, dal report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06.11 di oggi, apprendiamo che i vaccinati italiani che hanno completato il ciclo sono 16.629.336, il 30,79% della popolazione over 12. Ancora troppo pochi per stare tranquilli.

Venendo alla Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 giugno,

—sono stati processati 673 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 28 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 35 guarigioni (28 delle quali relative a residenti in Basilicata)”

–inoltre “sono state effettuate 3.326 vaccinazioni. Ad oggi sono 278.350 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (50,3 per cento) e 151.070 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 429.420 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

L’incidenza dei positivi sui tamponi di giornata è al 4,16%, di molto superiore all’1,90% registrato ieri al dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 2,82%.

I nuovi casi riguardano: Sasso di castaldo (7), Paterno (4), Ruoti e Lagonegro (3), poi altri Comuni con minori casi, tra cui Potenza con due. Nessuno a Matera.

Per quanto riguarda i ricoveri totali, dopo la risalita di ieri,da 29 crescono a 31, oggi si registra una riduzione a 27, sempre con zero ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso.

Tenuto conto dei 28 guariti odierni, il numero dei positivi attuali in Basilicata (avendo registrato un numero pari di nuovi contagi e nessun decesso) rimane invariato a 1.629, nel mentre le schede sotto riportate continuano a fornirne un dato diverso 886, secondo noi incongruo come abbiamo dimostrato in precedenza con dettagliate tabelle: https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-calano-ancora-i-ricoveri-nessun-decesso/ ).