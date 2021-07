Nel mentre resta al centro delle polemiche il nodo Green pass, scuola e trasporti, con una decisione che dovrebbe arrivare la prossima settimana, la Fondazione Gimbe sostiene che: “Siamo entrati nella quarta ondata, +64,8% di contagi in una settimana“. Per l’Istituto superiore di sanità, questa è una “fase delicata” a causa della diffusione della variante Delta, con Sardegna e Sicilia che tornano rosse sulle mappe Ue. Sul fronte vaccinale il governo annuncia l’imminente arrivo di un milione di dosi in più di vaccino Pfizer per fare un ulteriore passo in avanti prima dell’autunno, mentre, secondo un nuovo studio, l’efficacia della doppia dose diminuirebbe dopo 6 mesi. Dato che riapre il dibattito sulla necessità di una che comunque si porrà per tutte quelle fasce che sono state le prime ad essere vaccinate. Ad oggi, comunque, sono state somministrate 67.003.275 dosi e 31.390.566 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 58,12% della popolazione over 12.

Per quanto riguarda la Basilicata, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 28 luglio, sono state effettuate 5.058 vaccinazioni. A ieri sono 349.482 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (63,2 per cento) e 247.101 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (44,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 596.583 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 586 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 36 positivi (27 residenti, 7 domiciliati e 2 di fuori regione).

Nella stessa giornata sono state registrate 11 guarigioni tutti residenti in Basilicata.”

L’incidenza positivi/tamponi di giornata è del 6,14%, in costante crescita dal 4,17% di ieri, 3,60% del giorno precedente e quasi il doppio di quello relativo alla settimana che si è appena conclusa che è stato del 3,40%.

Sul fronte dei ricoveri continuano ad essere buone pur con una lieve risalita da 12 a 14 dei ricoveri totali, sempre con nessun caso in terapia intensiva e nessun decesso.

I nuovi positivi riguardano: Ruoti (7 casi), Venosa (3), due a Baragiano, Castelluccio Inf., Pescopagano, Scanzano J. e Viggianello, poi altri comuni (tra cui Matera) con un solo caso (vedi elenco in tabella sottostante). Nessuno a Potenza.

E pur tenuto conto che sono stati registrati 11 nuovi guariti (tutti residenti), il numero dei positivi attuali in Basilicata riportati ufficialmente salgono ancora a 617.

NB. Il tasso di positività riportato qui sopra in tabella è palesemente incongruo, basta che ognuno faccia il calcolo da solo (586×36/100) per verificare che è del 6,14%.