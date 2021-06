La scelta di mettere a rischio la popolazione più giovane (nonostante le indicazioni del Ministero della Salute, Ema ed Aifa) in nome di una corsa a fare numeri e risultati ad ogni costo mette a nudo la spregiudicatezza di una operazione di propaganda iniziata con l’era Figliuolo e che ha creato pericolo per le persone, confusione e assestato un colpo alla campagna di vaccinazione. Secondo alcune stime, infatti, circa 900 mila persone dovranno cambiare vaccino, situazione che rischia di costare dalle 40 alle 60 mila dosi in meno al giorno. Se invece del Generale dei Migliori ci fosse stato ancora Arcuri, tutti ne avrebbero chiesto le immediate dimissioni. O no? Ma ora “tutto va bene madama la marchesa“.

Nel frattempo aspettiamo che si diradi la nebbia anche su J & J, nonché sulla certezza di poter effettuare con tranquillità il mix di due vaccini diversi (seconda dose Pfizer o Moderna a chi ne ha fatto una prima di Astrazeneca) per non scoprire a posteriori di aver fatto un danno maggior della somministrazione dello stesso vaccino a chi dopo la prima dose non ha avuto alcun fenomeno avverso.

Venendo a noi in Basilicata, oggi 13 giugno, in base al resoconto (non vi è alcun comunicato sui canali ufficiali della regione, come ogni giorno festivo) che pubblichiamo a seguire (fonte Massimo Brancati), si evince che nonostante si tenga basso il numero dei tamponi per centrare l’altro lunedì (non questo) l’accesso in zona bianca il tasso positivi/tamponi risale oltre la media della settimana appena conclusa, vi sono altri quattro nuovi ricoveri, ma fortunatamente nessun in terapia intensiva e nessun decesso. Ora tutto l’interesse e portare a meno 50 positivi ogni 100 mila abitanti sino a giovedì prossimo. Poi se si lasciano positivi in giro non cercati…e chi se ne frega.

Infatti, su 468 tamponi molecolari processati sono stati riscontrati 27 nuovi positivi (di cui 26 residenti), con l’incidenza positivi/tamponi che sale a 5,77% dall’ 1,82% di ieri e al di sopra del dato medio della settimana appena conclusa che è stato del 3,52%.

I nuovi casi riguardano Muro Lucano e Tramutola con 3 casi, poi altri Comuni con numeri inferiori. A Potenza riscontrati 2 casi e a Matera 1.

Risalgono di quattro unità i ricoveri totali, da 38 a 42 (30 a PZ e 12 a MT), ma nessun caso in terapia intensiva e nessun decesso.

I guariti di giornata sono stati 37 (36 residenti) che portano il totale dei contagi attuali a 2.921.

Ma ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 13 GIUGNO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 12 giugno 2021

Tamponi molecolari totali n. 365.954

Tamponi molecolari totali negativi n. 336.635

Persone testate n. 206.564

Test antigenici totali 16.434

Tamponi molecolari di giornata n. 468

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 27

Tamponi molecolari negativi n. 441

RICOVERATI N. 42

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 06

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 03

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 37

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 27

Residenti: n. 26

N. Comune

1 Atella

2 Bernalda

2 Forenza

1 Ginestra

2 Grumento Nova

2 Lavello

1 Maratea

1 Matera

3 Muro Lucano

2 Paterno

1 Pisticci

2 Potenza

2 Rapolla

3 Tramutola

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Policoro)

GUARITI TOTALI N. 37

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 36

N. Comune

1 Brindisi di Montagna

1 Ferrandina

1 Irsina

2 Laurìa

5 Matera

14 Melfi

2 Pescopagano

2 Policoro

5 Rapolla

1 Salandra

1 Sant’Arcangelo

1 Tursi

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Toscana (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 2.921

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 2.879

DECEDUTI RESIDENTI N. 563

GUARITI RESIDENTI N. 22.597