In Basilicata “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 luglio, sono state effettuate 5.549 vaccinazioni. A ieri sono 340.098 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (61,5 per cento) e 230.993 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (41,8 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 571.091 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 800 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 27 ( e tra questi 26 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 14 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata.”

L’incidenza dei positivi sui tamponi processati è del 3,38%, in risalita rispetto al 2,95% di ieri e sempre superiore al dato dei positivi/tamponi relativa alla settimana appena conclusa che è stato dell’1,63%.

Sul fronte dei ricoveri, dopo l’incremento di ieri, oggi si registra una riduzione dei ricoveri totali che da 22 scendono a 16 e si continua a non registrare casi in terapia intensiva e -ancora meglio- nessun decesso.

I nuovi positivi riguardano: Bella (8), Senise (3), Tricarico (3), con 2 Baragiano, Latronico e Muro Lucano; infine altri comuni (tra cui Matera) con un solo caso (vedi elenco in tabella sottostante). Nessun caso a Potenza.

Tenuto conto che sono stati registrati 14 nuovi guariti, il numero dei positivi attuali in Basilicata riportati ufficialmente salgono a 592.