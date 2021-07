Nel mentre si corre con le vaccinazioni, inseguiti dall’incedere minaccioso della variante Delta, sono allo studio nuove norme che tengano conto della nuova situazione per affrontare il peggioramento della situazione. Con il colore delle regioni che potrebbe cambiare, non più in base al numero dei contagi ma in base alla ospedalizzazione. Su indicazioni del Cts, dovrebbe vedere alla luce un decreto con ipotesi (ad esempio) zona gialla in presenza del 5% di terapie intensive occupate e 10% di occupazione reparti ordinari.

Secondo l’ultimo aggiornamento del report della compagna vaccini del Ministero della salute con i dati alle 6 di oggi, martedì 20 luglio, sono 27.581.936 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 51,07% della popolazione over 12. Dato importantissimo da incrementare considerato che le ospedalizzazioni riguardano nella quasi totalità i non vaccinati.

E bisogna correre anche in Basilicata dove i vaccinati con doppia dose sono più del 10% in meno rispetto al dato nazionale.

Infatti, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 19 luglio, sono state effettuate 5.943 vaccinazioni. A ieri sono 332.912 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (60,2 per cento) e 215.209 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (38,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 548.121 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 669 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 28 (e fra questi 25 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 54 guarigioni, di cui 51 relative a residenti in Basilicata.”

L’incidenza dei positivi sui tamponi processati è del 4,19% (il valore più alto dal 21 giugno scorso), nettamente superiore al dato dei positivi/tamponi relativa alla settimana appena conclusa che è stato dell’1,63%.

Comunque i ricoveri totali cresciuti fino a ieri, rimangono fermi a 16 e non si registra nessun caso in terapia intensiva e nessun decesso.

I nuovi 25 casi rilevati riguardano: Baragiano (5), Potenza e Pisticci (3), Brienza e Rionero in Vulture (2), poi altri comuni (tra cui Matera) con uno (vedi tabelle a seguire).

Tenuto conto che sono stati registrati 54 nuovi guariti (51 i residenti), il numero dei positivi attuali in Basilicata riportati ufficialmente sono 547.