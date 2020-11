Ecco a seguire i “Dati estratti alle ore 13.13 dalla piattaforma Covid 19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force di domani”, anticipati sulla pagina della Giunta Regionale e relativi ai “dati processati il 7 novembre 2020″.

Tamponi di giornata 1.236/Positivi 287 (43 non residenti), con il rapporto tamponi/positivi al 23,22% in salita sul dato di ieri e su quello nazionale – Salgono i ricoveri a 118 (erano 113) e di una unità anche in terapia intensiva che ora sono a 16.

Ricoverati 118

34 MI Matera

9 Pneumologia Matera

36 MI Potenza

22 Pneumo Potenza

11 MU Potenza

7 TI Potenza

9 TI Matera

Positivi 287 (43 non residenti)

34 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Torino domiciliato Banzi

1 Amendolara

1 Bologna

1 Milano

1 Calvi Risorta (CE)

1 Fontanarosa (AV)

1 Tortora

1 Trebisacce

1 Perugia domiciliato Matera

1 Aliano

4 Atella

8 Avigliano due domiciliati a Filiano

1 Bella

3 Bernalda

6 Ferrandina

4 Filiano

2 Forenza

4 Garaguso

11 Genzano

7 Grassano

2 Grottole

1 Latronico

7 Lauria

12 Lavello

66 Matera 1 domiciliato a Pisticci

18 Melfi

1 Montalbano Jonico

6 Montescaglioso

1 Nova Siri

3 Palazzo

2 Paterno

1 Picerno

1 Pignola

2 Pisticci uno domiciliato a Matera

1 Pomarico

17 Potenza uno domiciliato Latronico uno Tito uno Tricarico

4 Rapolla

4 Rionero

1 Rotonda

12 Ruoti

1 Ruvo del Monte

10 Sant’Arcangelo uno domiciliato a Matera

1 Savoia domiciliato a Picerno

2 Stigliano uno domiciliato a Matera

3 Tito

2 Tramutola uno domiciliato a Sasso di Castalda

1 Tricarico

3 Trivigno

6 Venosa

1 Vietri di Potenza

1 Viggianello

Guariti 6

3 Corleto

1 Anzi

1 Brienza

1 Marsicovetere

Deceduti 1

1 Matera