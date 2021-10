In Italia, la curva dei contagi comincia a rigirare verso l’alto, con +43% nuovi casi e un aumento dei ricoveri (+7,5%). E’ quanto risulterebbe dai dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe che ha registrato, nella settimana 20-26 ottobre, un netto aumento dei nuovi casi settimanali: da 17.870 a 25.585. Ed anche se la crescita potrebbe in parte essere legata all’incremento dei tamponi totali, l’aumento del tasso di positività di quelli molecolari e dei ricoveri (+181) indicano, comunque, una maggior circolazione del virus. Sul fronte vaccinale si registra un calo delle somministrazioni (152 mila al giorno) con 11 milioni di dosi che giacciono “in frigo“. E nonostante il green pass: con quasi 7,5 mln di persone senza nemmeno una dose di vaccino e poco più di 193 mila nuovi vaccinati in una settimana si allontana l’obiettivo 90% di copertura vaccinale degli over 12.

Venendo alla Basilicata, in base ai dati resi noti oggi si apprende che

i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono il 78,1% (86,19% dato nazionale), mentre quelli che hanno ricevuto la seconda dose sono il 70,9% (82,52% dato nazionale);

l’incidenza giornaliera dei positivi sui tamponi processati è del 4,11%, di poco inferiore al 5,31%, della giornata precedente e sempre di molto superiore quella riferita all’intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%;

di poco inferiore al 5,31%, della giornata precedente e sempre di molto superiore quella riferita all’intera settimana appena conclusa che è stato del 2,81%; i ricoveri totali sono 20 , mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese;

, mentre in terapia non c’è alcun paziente dal giorno 6 di questo mese; il totale dei positivi in regione che, tenuto conto dei 24 nuovi casi e delle 15 guarigioni, risale a 811;

che, tenuto conto dei 24 nuovi casi e delle 15 guarigioni, i nuovi casi riguardano: Castelgrande (6), Marsicovetere (4), poi altri Comuni (come da elenco in terza tabella che segue) con casi inferiori tra cui Potenza e Matera con uno.

Ma ecco i comunicati ufficiali di oggi :

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 27 ottobre, sono state effettuate 835 vaccinazioni. A ieri sono 432.010 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento) e 392.028 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (70,9 per cento) e 5.686 quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 829.724 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 584 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 24 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 15 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.”