In Basilicata, invece di arretrare i contagi si espandono sempre di più (siamo ad oltre 22 mila), continuano ad esserci morti (altri tre) e i ricoveri in ospedale rimangono sempre sopra soglia 100, di cui ben quattro in terapia intensiva. Questa in sintesi la fotografia odierna della situazione epidemica nella nostra regione che emerge dal primo comunicato di giornata.

Iniziamo dai decessi, che come dicevamo sono tre: un lucano di Brienza e due cittadini pugliesi.

Per quanto riguarda i ricoveri sono 106, due meno del giorno precedente (62 al San Carlo e 44 al Madonna delle Grazie), ma sono saliti a quattro quelli ricoverati in terapia intensiva, due per ognuno dei nosocomi.

Sempre incredibilmente alti i nuovi positivi che oggi sono 1.286 su 4.902 tamponi processati, con una incidenza che sale ancora al 26,23%, superiore al dato della settimana appena conclusa che si è assestato al 24,62%.

Dati che, pur tenendo conto dei 651 guariti fanno balzare il numero dei positivi in regione oltre i 22 mila, un numero mai registrato sicuramente dall’inizio del 2021 (ma pensiamo nemmeno nel 2020).

Ma ecco a seguire il comunicato ufficiale:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 21 marzo, sono state effettuate 622 vaccinazioni.

A ieri sono 467.726 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.684 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 348.597 (63 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.257.158 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 106 le persone ricoverate: 62 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 44 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.902 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.286 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 651 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 3 decessi: 1 persona residente a Brienza e 2 persone residenti in Puglia.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”