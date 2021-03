Il commissario Figliuolo ha annunciato poco fa l’imminente consegna al nostro Paese di nuove dosi di vaccino anti Covid, per un totale di 2,8 milioni. “La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, –ha detto– arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca”. Una buona notizia per l’accelerazione della protezione delle fasce di popolazione più debole e/o esposta.

Dosi che in parte arriveranno anche in Basilicata e che consentiranno di procedere con il buon trend certificato ieri a livello nazionale (https://giornalemio.it/cronaca/vaccinazioni-over-80-due-dosi-la-basilicata-al-primo-posto-fra-le-regioni/), sebbene ancora non siano stati resi noti i parametri in base ai quali si sia scelto di iniziare le vaccinazioni in alcuni comuni piuttosto che in altri.

Riportiamo anche una notizia che potremmo dire di “consolazione” per chi ha vissuto sulla propria pelle l’infezione del covid. Ebbene sembra che gli anticorpi prodotti dal coronavirus restano in vita nelle persone positive al Covid dai 9 ai 10 mesi. Inoltre, quando le persone con anticorpi incontrano un positivo, gli anticorpi si riattivano, fornendo nuova protezione. È quanto emerge da alcune anticipazioni dello studio su Vo’ proprio dall’Università di Padova e dall’Imperial College di Londra. Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell’Università di Padova, ha detto in proposito: “Non posso rivelare nulla di più perché lo studio è sotto embargo, per il momento queste sono le due uniche cose che posso dire in merito alla ricerca su Vo’, attenzione però non si tratta solo di persone positive al Covid, ma anche di persone negativizzate ma positive al test sierologico, significa semplicemente che questi soggetti asintomatici avevano contratto il Covid prima che noi andassimo a testarle e nel frattempo sono guarite, anche in loro gli anticorpi restano in circolo molto tempo“.

In Basilicata, in base ai dati odierni comunicati dalla task force con il report riferito ai tamponi molecolari processati ieri 26 marzo 2021, si registrano due decessi e 130 nuovi casi, con un rapporto positivi/tamponi che scende al 9,73% rispetto all’11,01% di ieri ma ancora superiore al dato medio della settimana scorsa che è stato del 9,69% e a quello nazionale che è del 6,75%.

Infatti, su 1.470 tamponi esaminati, sono stati riscontrati 143 positivi, 130 dei quali sono residenti in regione.

I nuovi positivi di oggi riguardano Matera (19), Pomarico (14), Potenza (12), Melfi (10), Palazzo San Gervaso (9) e poi via via altri comuni con numeri inferiori.

Oggi si registrano due decessi, mentre rimangono ancora stabili sia i ricoveri totali (da 172 a 171) che quelli in terapia intensiva che vanno da 15 a 14 (5 Pz, 9 Mt).

Infine, i guariti sono 28 i guariti della giornata (27 i residenti), con il totale dei positivi in Basilicata di 4.498.

Ma ecco i dati come comunicati ufficialmente in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 27 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 26 marzo 2021

Tamponi molecolari totali n. 276.499

Tamponi totali negativi n. 255.027

Persone testate n. 166.151

Tamponi molecolari di giornata n. 1.470

Test antigenici totali 12.049

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 143

Tamponi negativi n. 1.327

RICOVERATI N. 171

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 20

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 01

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 28

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti Residenti n. 2

• Genzano di Lucania

• Tito

POSITIVI TOTALI N. 143

Residenti: n. 130

N. Comune

1 Accettura

1 Atella

3 Avigliano

3 Bella

1 Calvello

2 Episcopia

1 Ferrandina

2 Genzano di Lucania

1 Grottole

1 Lauria

3 Lavello

2 Marsicovetere

19 Matera (n. 1 domiciliato in Puglia)

10 Melfi (n. 2 domiciliati a Rapolla)

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Oppido lucano

9 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

2 Pescopagano

1 Picerno

1 Pietragalla

2 Pignola

3 Pisticci

3 Policoro

14 Pomarico (n. 1 domiciliato a Grottole)

12 Potenza

2 Rapolla

6 Rionero in Vulture

2 Ruoti

5 Ruvo del Monte (n. 2 domiciliati ad Avigliano)

3 San Fele

1 Tito

3 Trecchina

1 Tursi

2 Venosa

2 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Nigeria (domiciliato a Balvano)

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

1 Veneto (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 10

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

9 Puglia

GUARITI TOTALI N. 28

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 27

N. Comune

2 Latronico

5 Lauria

6 Maratea

1 Melfi

1 Missanello

2 Montescaglioso

1 Pignola

1 Policoro

1 Potenza

3 Rionero in Vulture

3 Rotondella

1 Sant’Arcangelo

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.498

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.327

DECEDUTI RESIDENTI N. 419

GUARITI RESIDENTI N. 13.607

Potenza, 27.03.2021

Task Force Regione Basilicata