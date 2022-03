Diversi Paesi europei compreso il nostro, secondo Hans Kluge -direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)- hanno revocato “troppo brutalmente” le loro misure e si trovano adesso di fronte a un forte aumento dei casi legati alla sub variante Ba2 di Omicron.

E secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute: “Difficile dire se stiamo andando incontro alla quinta ondata, molto dipenderà da noi, dai comportamenti che assumeremo nelle prossime settimane. Di certo non possiamo vanificare tutti gli sforzi fatti pensando sia finita. Quella che viviamo è una situazione certamente migliorata ma non ancora risolta. Se partiamo da questa condivisione, possiamo evitare peggioramenti che sarebbero sciagurati, soprattutto perché vorrebbe dire che non abbiamo imparato niente“.

Intanto, i dati Agenas, aggiornati a ieri sera, indicano che l’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area non critica da parte di pazienti Covid risale in Italia al 14% (un anno fa era al 42%) e, in 24 ore, cresce in 9 regioni, raggiungendo valori superiori al 20% in Calabria (al 34%), Umbria (29%), Basilicata (27%), Sicilia (25%), Puglia, Sardegna e Marche (21%). L’occupazione delle terapie intensive è, invece, ora stabile al 5% a fronte del 39% raggiunto esattamente un anno fa, ed è sotto il 10% in tutte le regioni.

Per quanto riguarda l’alto numero degli attualmente positivi, la Basilicata, in cui ieri hanno superato i 22 mila, si colloca in cima alla scala, solo dopo la Sicilia, come si evince da questo grafico diffuso ieri sera da GIMBE.

Venendo ai dati odierni lucani che emergono dal primo comunicato di giornata si registrano altri due decessi: una novantaduenne di Roccanova e un ottantottenne di Ferrandina.

C’è un calo nei ricoveri totali che scendono da 106 a 98 (56 a San Carlo e 42 al Madonna delle Grazie) e una lieve variazione in quelli in terapia intensiva che da quattro passano a tre (1 a Potenza e 2 a Matera).

Sempre tanti i nuovi contagiati che, su 4.284 tamponi, sono risultati essere 1.099, con una incidenza del 25,65% di poco inferiore al record del 26.23% (un dato che non si registrava da metà gennaio scorso) e sempre superiore al dato della settimana scorsa che è stato del 24,62%.

Ecco a seguire il testo completo del comunicato a cui, come sempre nel tardo pomeriggio, ne seguirà uno più dettagliato da cui trarremo ulteriori notizie che pubblicheremo in questa stessa pagina:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 22 marzo, sono state effettuate 469 vaccinazioni. A ieri sono 467.749 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.726 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,7 per cento) e 348.992 (63,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.257.630 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 98 le persone ricoverate: 56 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 42 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.284 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.099 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 477 guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 2 decessi: 1 persona residente a Roccanova e 1 persona residente a Ferrandina.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”

===========&&&&&&&&&&=============

E come preannunciato, sulla scorta degli ulteriori dati desumibili dal bollettino pomeridiano (bollettino covid basilicata del 23-3-2022) si evince che, dei nuovi 1.068 positivi residenti (766 nel potentino e 302 nel materano): 221 sono stati riscontrati a Potenza, 130 a Matera, 37 a Rionero in Vulture, 31 ad Avigliano, 26 a Melfi, 24 a Pisticci e Marsicovetere, 22 a Pignola, 20 a Muro Lucano, 19 a Tito, Lavello e Venosa, 18 a Policoro e Palazzo S.G:, 17 a Irsina, poi via via in altri comuni con numeri inferiori che potete consultare sul file allegato.

Tenuto conto, quindi dei 477 (460 residenti) guariti, il numero totale dei positivi attuali nella nostra regione è salito da 22.137 a 22.733.