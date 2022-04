Ancora conferme dai dati sul campo che vaccinarsi non è il toccasana ma è sicuramente un modo per limitare i danni in caso di contagio da covid 19. Esse arrivano dall’ultimo report esteso settimanale dell’Istituto superiore di sanità in cui si è rilevato che il tasso di mortalità relativo alla popolazione di età maggiore di 12 anni, nel periodo 11/02/2022-13/03/2022, per i non vaccinati (39 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa 5 cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100.000 ab.) e circa 12 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3 decessi per 100.000 abitanti). Inoltre, il tasso di ricoveri in terapia intensiva, nel periodo 18/2/2022-20/3/2022, per i non vaccinati è 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster.

Tutto ciò nel mentre le vaccinazioni languono sia in Italia che qui in Basilicata, dove anche il report odierno riferisce di sole 264 somministrazioni effettuate nella giornata di ieri a fronte di un 16,4% che non ha ancora ricevuto la prima dose, il 20,2% la seconda e il 36,2% la terza.

Sono, invece, due i decessi da Covid: due uomini di 76 e 89 anni, uno di Balvano e l’altro di Lauria, entrambi ricoverati in Medicina d’Urgenza del nosocomio potentino.

Scendono sotto la soglia dei cento, sopra la quale si erano attestati da oltre 20 giorni, i ricoveri complessivi che da 101 passano a 99 (61 al San Carlo e 38 al Madonna delle Grazie) di cui sempre solo uno in terapia intensiva a Potenza.

Scende anche l’incidenza dei nuovi positivi sui tamponi processati sotto la soglia del 20% e non accadeva dal 5 marzo scorso. Infatti sono 714 i nuovi casi riscontrati su 3.582 tamponi processati ieri pari ad una incidenza del 19,93%, inferiore al 22,68% del giorno precedente e al dato settimanale scorso che è stato del 23%.

Dal laboratorio di microbiologia di Matera si apprende che tutte le varianti osservate sono Omicron 2 (“Tutte le varianti osservate sono omicron lignaggio BA.2 Clade 21L“).

Ed ecco il testo integrale del primo comunicato di giornata (dopo le 17 inseriremo i dati di dettaglio del secondo report, più dettagliato):

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 aprile, sono state effettuate 264 vaccinazioni.

A ieri sono 467.966 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.323 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,8 per cento) e 353.196 (63,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.262.815 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 99 le persone ricoverate: 61 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 38 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuna in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.582 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 714 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state 697 le guarigioni.

Inoltre, sono stati registrati 2 decessi di persone residenti una a Balvano e l’altra a Lauria.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”