Draghi ha definito questa nuova fase del Paese un “ritorno alla vita normale prudente e graduale” nel mentre il governo pensa ad un piano per allentare gradualmente le restrizioni (la prima misura è stata la caduta dell’obbligo di mascherina all’aperto da ieri, mentre nei luoghi al chiuso potrebbero essere tolte dal 1 aprile 2022). Si accelera anche sulla campagna vaccinale e quando tutti avranno ricevuto la dose booster, sarà valutato un allentamento anche del Green Pass.

E la prudenza è d’obbligo perchè, come ha detto Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc : “La pandemia non è finita: è probabile che il Covid rimanga con noi, e non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vedremo“. Sulle mascherine inoltre ha aggiunto: “Bisogna mantenerle lì dove non c’è distanziamento, quindi al chiuso. Dobbiamo stare attenti perché la malattia ci ha sorpreso spesso in questi 2 anni. Dobbiamo intensificare la sorveglianza e migliorare il sequenziamento per individuare le varianti del virus il prima possibile“.

E’ un work in progress che dovrà tenere conto dell’andamento epidemiologico.

E i dati odierni per quanto riguarda la Basilicata ci dicono -purtroppo- che ci sono stati altri due decessi, entrambi riferiti a vaccinati. Un uomo di 63 anni residente a Barile ricoverato al San Carlo di Potenza e una donna di 76 anni residente a Rotondella, ricoverata al Madonna delle Grazie di Matera.

Scendono i ricoveri da 105 a 100 (49 a Potenza e 51 a Matera), mentre rimangono sempre 7 quelli in terapia intensiva (4 al San Carlo e 3 al Madonna delle Grazie).

I nuovi positivi (697), per la terza giornata consecutiva sono inferiori ai guariti (714), cosa che determina una riduzione del totale degli attuali contagiati.

L’incidenza dei positivi odierni sui 4.461 tamponi processati è del 15,62% sostanzialmente identico al 15,54% di ieri e sempre sotto il dato della settimana scorsa che è stato del 16,60%.

Segnali positivi dunque ci sono e si spera che continuino. Ma ecco a seguire il primo comunicato di giornata, mentre -come ogni giorno- le tabelle con riepilogo dati e dettaglio dei comuni le pubblicheremo dopo le 17,00 appena disponibili sempre su questa pagina:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 11 febbraio, sono state effettuate 1.899 vaccinazioni. A ieri sono 465.181 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,1 per cento), 429.578 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (77,6 per cento) e 322.959 (58,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.217.718 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 100 le persone ricoverate: 49 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 4 in terapia intensiva, e 51 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 3 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.461 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 697 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 714 guarigioni.

Sono stati registrati due decessi. Al San Carlo è deceduto un uomo di 63 anni residente a Barile vaccinato, al Madonna delle Grazie una donna di 76 anni residente a Rotondella vaccinata.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.”