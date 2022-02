” La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo“. Con queste parole pronunciate ieri da Draghi si ha la certezza che un passo importante verrà fatto verso l’agognata normalità. Infatti, ha spiegato il Presidente del Consiglio “Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine Ffp2 in classe.”

Non ci sono date, invece, ancora per altri aspetti per i quali Draghi ha detto: “Metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto“.

In attesa di un vero e proprio calendario di fuoriuscita, veniamo ai dati odierni della Basilicata, che -nel primo comunicato di giornata- ci riferiscono di due nuovi decessi avvenuti al San Carlo di Potenza: una donna di 89 anni di Potenza e un uomo di Rionero di 80 anni.

Salgono ancora i ricoveri totali da 110 a 113 (63 al San Carlo e 50 al Madonna delle Grazie), mentre rimangono sempre due quelli in terapia intensiva, uno per ognuno dei due nosocomi.

I nuovi positivi riscontrati su 3.258 tamponi processati sono stati 508, pari ad una incidenza del 15,59%, finalmente in calo sia rispetto al 17,45% del giorno precedente che al 17,37% della settimana precedente.

I guariti 556 tornano ad essere superiori ai nuovi casi.

Ma ecco il primo comunicato integrale, seguirà come ogni giorno la pubblicazione in coda delle tabelle riepilogative con ulteriori dati di dettaglio:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 23 febbraio, sono state effettuate 949 vaccinazioni.

A ieri sono 466.949 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento), 435.622 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (78,7 per cento) e 335.020 (60,6 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.237.591 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 113 le persone ricoverate: 63 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 50 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.258 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 508 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 556 guarigioni.

Inoltre è stato registrato il decesso di 2 persone: 1 residente a Potenza, 1 residente a Rionero in Vulture.

Dopo le ore 17,00 di oggi sarà inviato il report completo e collegandosi alla pagina web https://bit.ly/3fLEgGd sarà possibile consultare il bollettino quotidiano (infografica) con i dati riassuntivi.“